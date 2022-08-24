林信吾55刀微笑殺警　律師：最高法院走向廢死

記者陳俊宏／綜合報導

46歲明德外役監逃犯林信吾殺警案震驚全台，對此，律師陳宗豪認為，即使一、二審判死刑，但因最高法院目前走向廢死，三審結果仍有變數。

林信吾55刀兇殘刺殺員警凃明誠、曹瑞傑，行兇過程面露詭異微笑，全被警車行車記錄器拍下，讓人看了不寒而慄。林嫌逃亡17小時還搶超商，於23日凌晨4時36分在新竹市落網，上午9時許遭押解返回台南。警方訊後依殺人、竊盜、強盜等罪移送台南地檢署偵辦。

▼林信吾微笑殺警，狼狽落網。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）



▼林信吾遭檢方聲押。（圖／記者陳以昇翻攝）

林信吾移送地檢署複訊時態度冷漠，且絲毫沒有悔意。歷經8個多小時的訊問，檢方認為，林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，諭知聲請羈押，但未聲請禁見。

林信吾殺警引發群情激憤，立法院長游錫堃痛心指出，「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑。」行政院長蘇貞昌則表示，一定會從嚴究辦，而對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。

最高法院近5年死刑定讞判決僅3件，2021年死刑定讞判決「掛零」，死刑改判無期徒刑案件有3件。《自由時報》報導，曾任檢察官的律師陳宗豪說，林嫌的確可能判死，但因最高法院目前逐漸走向廢死，即使一、二審判死刑，三審結果仍有變數。

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）



▲▼2警不幸殉職。（圖／記者曾筠淇製）



▼林信吾逃亡路線。（圖／記者曾筠淇製）

