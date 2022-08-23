是誰放寬外役監條例？徐巧芯揭真相：「党」依人數優勢霸氣通過

▲台南殺警案嫌犯林信吾從明德外役監脫逃後，犯下殺警重罪。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

記者閔文昱／綜合報導

40多歲明德外役監逃犯林信吾昨（22日）殺害台南兩警，造成員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職。針對林信吾有強盜前科，卻能申請外役監，大票網友質疑，「外役監門檻是不是太低？」對此，國民黨台北市議員徐巧芯揭露，時代力量和國民黨都曾試著將「外役監條例」修得更嚴格，但最終仍被民進黨以人數優勢通過放寬遴選資格。

徐巧芯23日晚間在臉書以「是誰放寬了『外役監條例』？」為題發文表示，她看到PTT網友在討論外役監條例的歷史，於是自己也上網查了一下是誰修了外役監條例，結果發現民進黨的版本是要放寬了遴選資格，本來累犯都不能遴選，現在變成「已執行完畢之前案均為受六個月以下有期徒刑者，不在此限」。

▲民進黨修改外役監條例版本。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，點圖可放大，下同）

徐巧芯透露，時代力量曾試著將門檻修得更嚴格，「簡單來說就是貪污犯不可以去外役監」，而國民黨則又更嚴格，除了主張貪污犯不得遴選以外，更排除了刑法235和315條這種性隱私犯罪相關的犯行，皆不得遴選。至於最後結果為何？徐巧芯也直言，「表決當然是党依照人數優勢霸氣通過囉！」

▲時代力量版本。

針對22日發生的台南殺警案，總統蔡英文23日晚間表示，已向兩位殉職警察的家屬致上最深歉意，並已指示行政院，要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。民進黨立法院黨團總召柯建銘也強調，「我們不會讓兩名員警的生命白白犧牲」，未來待院版《外役監條例》修正草案送入立院後，將會列入優先法案，儘速完成修法。

▼國民黨版本

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