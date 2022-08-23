　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

是誰放寬外役監條例？徐巧芯揭真相：「党」依人數優勢霸氣通過

▲台南殺警案嫌犯林信吾從明德外役監脫逃後，犯下殺警重罪。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

▲台南殺警案嫌犯林信吾從明德外役監脫逃後，犯下殺警重罪。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

記者閔文昱／綜合報導

40多歲明德外役監逃犯林信吾昨（22日）殺害台南兩警，造成員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職。針對林信吾有強盜前科，卻能申請外役監，大票網友質疑，「外役監門檻是不是太低？」對此，國民黨台北市議員徐巧芯揭露，時代力量和國民黨都曾試著將「外役監條例」修得更嚴格，但最終仍被民進黨以人數優勢通過放寬遴選資格。

徐巧芯23日晚間在臉書以「是誰放寬了『外役監條例』？」為題發文表示，她看到PTT網友在討論外役監條例的歷史，於是自己也上網查了一下是誰修了外役監條例，結果發現民進黨的版本是要放寬了遴選資格，本來累犯都不能遴選，現在變成「已執行完畢之前案均為受六個月以下有期徒刑者，不在此限」。

▲民進黨修改外役監條例版本。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲民進黨修改外役監條例版本。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，點圖可放大，下同）

徐巧芯透露，時代力量曾試著將門檻修得更嚴格，「簡單來說就是貪污犯不可以去外役監」，而國民黨則又更嚴格，除了主張貪污犯不得遴選以外，更排除了刑法235和315條這種性隱私犯罪相關的犯行，皆不得遴選。至於最後結果為何？徐巧芯也直言，「表決當然是党依照人數優勢霸氣通過囉！」

▲民進黨修改外役監條例版本。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲時代力量版本。

針對22日發生的台南殺警案，總統蔡英文23日晚間表示，已向兩位殉職警察的家屬致上最深歉意，並已指示行政院，要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。民進黨立法院黨團總召柯建銘也強調，「我們不會讓兩名員警的生命白白犧牲」，未來待院版《外役監條例》修正草案送入立院後，將會列入優先法案，儘速完成修法。

▼國民黨版本

▲民進黨修改外役監條例版本。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
馬鞍緊貼台灣腳「紫爆豪雨狂襲」！2天降雨時程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一家四口橋邊吃飯出人命！6歲童「墜溪2小時」面朝下亡　爸爸掩面痛哭

是誰放寬外役監條例？徐巧芯揭真相：「党」依人數優勢霸氣通過

搶救台灣民眾再建功！　台泰警方共組專案小組駐泰緬邊境監控

殺警要犯林信吾　南檢認涉殺人罪嫌重大聲請羈押

快訊／新北6歲童橋邊吃飯墜溪2小時　「面朝下被找到」送醫不治

台中女遭撞「滿口血」斷牙！貨車司撞死女騎士　肇逃衝進紅豆餅攤

快訊／蘆洲晚間驚傳槍響！兩幫人馬持刀對峙　警出動快打部隊

快訊／林信吾冷血殺2警「毫無悔意」！檢依3重罪聲押

新北烏來「紅河谷」驚傳1男溺斃！撿水桶突下沉　好友目睹嚇壞

林信吾逃獄殺2警奪槍　媽媽哽咽談兒「被槍決也好」

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

一家四口橋邊吃飯出人命！6歲童「墜溪2小時」面朝下亡　爸爸掩面痛哭

是誰放寬外役監條例？徐巧芯揭真相：「党」依人數優勢霸氣通過

搶救台灣民眾再建功！　台泰警方共組專案小組駐泰緬邊境監控

殺警要犯林信吾　南檢認涉殺人罪嫌重大聲請羈押

快訊／新北6歲童橋邊吃飯墜溪2小時　「面朝下被找到」送醫不治

台中女遭撞「滿口血」斷牙！貨車司撞死女騎士　肇逃衝進紅豆餅攤

快訊／蘆洲晚間驚傳槍響！兩幫人馬持刀對峙　警出動快打部隊

快訊／林信吾冷血殺2警「毫無悔意」！檢依3重罪聲押

新北烏來「紅河谷」驚傳1男溺斃！撿水桶突下沉　好友目睹嚇壞

林信吾逃獄殺2警奪槍　媽媽哽咽談兒「被槍決也好」

被嗆「女人婚後就該在家帶小孩！」　二伯神反駁…網刷爆好評

棄言論自由換取網路安全　主管機關亂祖人也該被問責

怕水橘貓衝浴室救懷孕媽　她感動：原來這麼愛我！

社會熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

快訊／新進展！嫌犯陳傑翔照片曝光

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

凃明誠頸動脈遭割仍奮勇搏鬥　家屬看影片淚崩

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

更多熱門

相關新聞

殺警要犯林信吾聲請羈押

殺警要犯林信吾聲請羈押

台南市警二分局民權所警員凃明誠、曹瑞傑慘遭割喉殉職，嫌犯林信吾經過18小時的逃亡，23日清晨4時36分在新竹落網，台南市警三分局偵訊後依殺人、強盜、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官訊後以林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上之重罪，且有逃亡之事實，諭知聲請羈押。

即／林信吾冷血殺2警！檢依3重罪聲押

即／林信吾冷血殺2警！檢依3重罪聲押

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！來高雄⋯栽刑警老司機

割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！來高雄⋯栽刑警老司機

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年

關鍵字：

徐巧芯外役監條例林信吾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

凃明誠頸動脈遭割仍奮勇搏鬥　家屬看影片淚崩

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面