台灣這2個月禍不單行　他舉4件事嘆：國安拉警報

記者陳俊宏／綜合報導

46歲明德外役監逃犯林信吾犯下震驚全台殺警案，對此，毒理學家招名威表示，台灣這1、2個月是禍不單行，藝人過世、衝撞警員，殺害警員、柬埔寨人肉販賣詐騙等，「這一切的一切，都是在提醒我們的國安都是拉警報。」

招名威在臉書說，台南殺警以割喉方式奪走兩台寶貴的性命，人神共憤！雖說再多的金錢與性命換不回，無論如何就是血債血償，該還的還是得還，請不要再以吸毒等作為逃脫藉口。

▼林信吾遭檢方聲押。（圖／記者陳以昇翻攝）



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招名威指出，台灣這1、2個月是禍不單行，藝人過世、衝撞警員，殺害警員、柬埔寨人肉販賣詐騙等等，「這一切的一切，都是在提醒我們的國安都是拉警報。天佑台灣不該停留於口號，必須嚴肅對待這些問題。」

林信吾55刀兇殘刺殺員警凃明誠、曹瑞傑，行兇過程面露詭異微笑，全被警車行車記錄器拍下，讓人看了不寒而慄。他犯案後搭客運逃到新竹市落網，移送台南地檢署複訊時態度冷漠，且絲毫沒有悔意。歷經8個多小時的訊問，檢方認為，林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，諭知聲請羈押，但未聲請禁見。

▼林信吾微笑殺警，狼狽落網。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）

▼林信吾遭檢方聲押。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）



▲▼2警不幸殉職。（圖／記者曾筠淇製）



▼林信吾逃亡路線。（圖／記者曾筠淇製）

