「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年未伏法

▲殺警狂徒林信吾遭押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

40多歲林信吾犯下割喉殺警案，震驚全台，而目前等候槍決的38名死囚中，王柏英、王信福、蕭新財這3人，都因弒警遭判死刑定讞。如今，他們當初犯案的兇殘手段也被重提，現況更引起質疑聲浪。

王信福｜卡拉OK店「教唆小弟殺2警」 廢死聯盟伸援手：還他清白

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現年69歲的王信福，是現存死刑定讞者裡最年長的死囚。1990年8月10日晚間，他為了慶祝女友張清梅懷孕，和友人到「船長卡拉OK店」聚餐，當時兩名下班員警黃鯤受、吳炳耀也在場喝酒，他看老闆殷勤招呼二人，加上點歌糾紛，氣得叫陳榮傑開槍。

案發後，王信福逃亡遭到通緝，陳榮傑則於1992年間遭判死刑定讞槍決。陳供稱，槍是王信福給的，開槍也是王信福下令的，這些說詞便成為王信福遭定罪的一大理由。

逃亡多年的王信福，2004年間因眼疾返台，隨即遭逮捕並提起公訴，儘管王信福不斷喊冤，表示陳榮傑是李姓友人的小弟、槍也是李姓友人所提供；但法院仍將他判處死刑，最高法院2011年駁回上訴確定，王信福遭判死刑定讞。

▲人權團體組成王信福救援大隊。（圖／廢除死刑推動聯盟提供）

不過，「台灣廢除死刑推動聯盟」認為，王信福案的證據十分薄弱，法院認定，王信福把槍交給兇手、要他開槍；然而，科學鑑定的結果顯示，凶槍上並沒有王信福的指紋，且陳榮傑的證詞有很多問題，包括說法反覆、和目擊證人所述不符等，於是組成「王信福救援大隊」，並向最高檢察署遞交《有罪確定案件促請審查意見書》，促請重審本案。

蕭新財｜持霰彈槍「行刑式」轟巡邏警！釀1死1重傷 蹲牢17年...仍未伏法

綽號「太子」的蕭新財，2000年間與角頭古永城爆金錢糾紛，遂於9月1日凌晨，夥同4名兄弟許登星、王炳宏、楊雯松及張為師，持槍赴桃園尋仇，途中碰上執勤的巡邏員警范姜群國和張紹科。

當時，兩警見蕭新財這車十分可疑，便追逐攔下；不料，許登星先拿槍指著范姜群國，後來蕭新財更持霰彈槍，近距離朝他頸部射擊，使他當場殉職；而張紹科腹部被擊中後，本想拔槍反擊，但蕭又朝背部補一下，害他身負重傷。

全案2005年12月29日三審定讞，蕭新財被判處死刑，雖然他請律師六度聲請釋憲求免死，全遭大法官拒絕受理，然而17年過去，至今仍未執行死刑。

▲橫科派出所員警洪重男、張大皞簽巡邏箱時遭攻擊，造成1死1重傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

王柏英｜「想奪槍搶銀行」狂砍15刀殺警 目擊者：胸口血用噴的

2005年4月10日中午，新北市汐止區王柏忠、王柏英兄弟檔為搶銀行，趁警員洪重男、張大皞簽巡邏箱時，持刀從後方砍頸，洪員身中15刀，左前胸3刀傷及肺臟、背部2刀、右頸1刀傷及主動脈，導致血氣胸及心臟破裂出血性休克，送醫前已無生命跡象；張大皞左邊頸部有長10公分、深4公分的刀傷，右頸一道5公分撕裂傷，送醫時還一直冒血，所幸急救後脫離險境。

當時，有位8歲女童目擊殘忍經過，她表示，當時跟哥哥在陽台玩時聽到喊叫聲，探頭一看，就見一個人勒住警察伯伯，另一個人則拿東西打另一個警察伯伯的肚子。而行兇現場血跡斑斑，電線杆、警用機車上全是噴濺血跡，一名上前攙扶洪重男的民眾形容，「他胸口的血根本是用噴的！」

▲王柏忠、王柏英欲搶銀行，當街持刀砍殺巡邏員警奪取配槍。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

王姓兄弟落網後，王柏英始終否認犯行，甚至企圖編造不在場證明脫罪，2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回。

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