獄方稱「返家探親未歸」非逃獄　黃珊珊怒轟：台灣司法正義奇恥大辱

▲台北副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於台南殺警案，明德外役監獄表示，凶嫌林信吾申請本月13日返家探親，未依規定2天後返監報到為「逾期未歸」並非「逃獄」。台北市副市長黃珊珊23日痛批，作為警眷與法律人，無法接受這種言論，真是台灣司法正義的奇恥大辱，呼籲法務部盡速還原事件真相，並針對外役監規範全面檢討。

黃珊珊23日透過臉書表示，台南兩名員警執勤中遇害，兇嫌奪走警械後再持警槍行搶超商，對台灣社會來說，是極難想像的治安危機。經警方調查，林嫌從明德外役監逃獄，但獄方竟然稱是「返家探親逾期未歸」，並非逃獄，「這真的是我看過最離譜的文字遊戲，兩名員警無辜枉死，政府卻仍在遮羞諉過，真是台灣司法正義的奇恥大辱。​」

「作為警眷與法律人，我無法接受這種言論」，黃珊珊指出，近10年來，各外役監逃脫受刑人高達49人，政府怕丟臉不敢公布受刑人逃亡一事，直到2020年遭監察委員揭露才開始亡羊補牢，請問法務部，改進在哪裡？如果沒被揭露，這消息難道也要封存30年？​

黃珊珊怒轟，當政府部門怠忽職守，甚至不敢面對，功能只剩為官員遮羞，這就是無能；造成基層無辜犧牲，官員還敢玩文字遊戲，這叫做腐敗。​她呼籲法務部，盡速還原事件真相，並針對外役監規範全面檢討，「請對國家應有的司法正義，負起應負的責任，這絕對不是台灣人可以接受的司法正義，台南員警殉職一案，法務部絕對難辭其咎。」

▼台北市副市長黃珊珊回應殺警案。（圖／翻攝自臉書）

