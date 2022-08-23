林信吾落網「地點在他家隔壁」　網紅怕爆：想起白曉燕事件的恐懼

▲林信吾的落網地，離鬼才阿水家僅步行2分鐘距離。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

40多歲明德外役監逃犯林信吾昨（22日）殺害台南兩警，造成員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職，事後故佈疑陣，並搭客運逃往新竹。網紅鬼才阿水看到林被捕的地方，不禁發文直呼「竟然在我家隔壁！」

鬼才阿水在今早在臉書提到，「台南殺警兇嫌落網，搭客運前往新竹遭捕，40多歲明德外役監逃犯林信吾，被捕的地方竟然在我家隔壁，嚇死人了。」

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他感嘆，「這次事件讓我想到小時候白曉燕事件的恐懼，也讓公權力嚴重被挑戰，所幸隨著科技的發達與警方的重視，讓事件順利落幕。台灣一直是治安環境條件相當不錯的國家，突如其來的案件自然格外引起注目，如今事件落幕就等待警方調查其犯案動機，以後續的司法偵辦結果。」

最後，鬼才阿水也直言，「我只希望不要再讓這種人有出來的機會，也不要再用有教化的可能性，放他出來了！」

▲林信吾遭壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

對此，網友們紛紛回應，「還好沒有再傷及無辜」、「支持並感謝警察的辛苦付出」、「證據確鑿就應儘速執行死刑！確實是能嚇阻類似犯罪行為的再發率」、「希望別又是恐龍」。

殺警惡徒林信吾經過一天逃亡，今（23）日清晨4點36分在新竹的客運站落網。據悉，林信吾為明德外役監逃犯，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員將人逮捕，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆）。

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