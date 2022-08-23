　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林信吾落網「地點在他家隔壁」　網紅怕爆：想起白曉燕事件的恐懼

台南殺警林姓嫌犯在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林信吾的落網地，離鬼才阿水家僅步行2分鐘距離。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

40多歲明德外役監逃犯林信吾昨（22日）殺害台南兩警，造成員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職，事後故佈疑陣，並搭客運逃往新竹。網紅鬼才阿水看到林被捕的地方，不禁發文直呼「竟然在我家隔壁！」

鬼才阿水在今早在臉書提到，「台南殺警兇嫌落網，搭客運前往新竹遭捕，40多歲明德外役監逃犯林信吾，被捕的地方竟然在我家隔壁，嚇死人了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他感嘆，「這次事件讓我想到小時候白曉燕事件的恐懼，也讓公權力嚴重被挑戰，所幸隨著科技的發達與警方的重視，讓事件順利落幕。台灣一直是治安環境條件相當不錯的國家，突如其來的案件自然格外引起注目，如今事件落幕就等待警方調查其犯案動機，以後續的司法偵辦結果。」

最後，鬼才阿水也直言，「我只希望不要再讓這種人有出來的機會，也不要再用有教化的可能性，放他出來了！」

▲▼林信吾被壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林信吾遭壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

對此，網友們紛紛回應，「還好沒有再傷及無辜」、「支持並感謝警察的辛苦付出」、「證據確鑿就應儘速執行死刑！確實是能嚇阻類似犯罪行為的再發率」、「希望別又是恐龍」。

殺警惡徒林信吾經過一天逃亡，今（23）日清晨4點36分在新竹的客運站落網。據悉，林信吾為明德外役監逃犯，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員將人逮捕，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆）。

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►夯爆款「石墨烯涼被」買1送1...才1098元！控溫、抗菌還可水洗

►曾國城代言「一家人益生菌」殺到快對折！　6種人超需要

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►案發現場／整型變臉殺3人滅口！陳進興「闖紅燈」性侵護理師　他採驗加一條死罪

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
LIVE／林信吾逃獄一週殺2警　殉職警招魂！阿嬤現場突起乩
快訊／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！　喊：很委屈
李亞萍暴哭「缺席靈堂」！　余天：拜託妳不要一直哭啦
返家期間騙監所「會回去」　林信吾逃7天犯滔天大罪
一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂突起乩！　哥喊：我知你很痛
馬鞍恐成中颱！　今晚變天「雨最大時間曝」
快訊／林信吾逃獄狠殺2警　典獄長回應了
林姿妙7000萬現金來源不明！女兒召官員下指令　檢方起訴15

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫銷農漁產品　企業認購文旦、速食業者賣漢堡

殺警案讓全台噴火！醫師見「1發展」慌了：台灣正走向慎刑

林信吾「兩度放假」失聯1週卻殺警　網怒轟法務部：查不到通緝資料

加29公升汽油450元！26年前發票驚呆他　網嘆：現在2倍還加不滿

「處暑」 節氣4生肖收獲好運　屬馬屬牛外出運旺，可以積累財富種子

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

快訊／疫情回升、疫苗採購合約保密爭議後續　指揮中心14:00說明

FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」更嘆：根本不相信是他

【廣編】法學界呼籲：行為數認定應該鬆綁解放

林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」竟查嘸資料　真相惹怒網

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

余苑綺病逝前「握緊余祥銓手2小時」　他悲慟曝「叫我幫她照顧小孩.爸媽」

才剛關上鐵門秒倒塌！　老婦人重摔在地膝骨折

幫銷農漁產品　企業認購文旦、速食業者賣漢堡

殺警案讓全台噴火！醫師見「1發展」慌了：台灣正走向慎刑

林信吾「兩度放假」失聯1週卻殺警　網怒轟法務部：查不到通緝資料

加29公升汽油450元！26年前發票驚呆他　網嘆：現在2倍還加不滿

「處暑」 節氣4生肖收獲好運　屬馬屬牛外出運旺，可以積累財富種子

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

快訊／疫情回升、疫苗採購合約保密爭議後續　指揮中心14:00說明

FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」更嘆：根本不相信是他

【廣編】法學界呼籲：行為數認定應該鬆綁解放

林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」竟查嘸資料　真相惹怒網

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

太驚人！女子「滿臉痘痘」一退變正妹　照片曝光網驚呆！

47歲名模洪曉蕾逆天美顏　網友驚：仙女完美零死角！

KID帶峮峮回花蓮玩 超多美食整路吃不停！

朝聖日本「不老不死」溫泉！露天海岸風呂談笑風生　仰望藍天大地

林佳龍喊話「走下神壇」　侯友宜「基層走透透」：我本來就是人啊

《麻辣鮮師》陸小曼、吉娜合體！　睽違22年凍齡樣網驚：根本沒變

外役監逃犯竟瘋狂殺2警　矯正署：還有2名逃犯未緝獲

米克斯被退養2次　她心疼決定「我來養！」換透天厝寵成格格

林姿妙涉貪今被起訴　國民黨團：盼司法程序還她公道

生活熱門新聞

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！鄉民怒：2警枉死

公公深夜敲門問：寶寶睡了沒　媳嚇到回娘家

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

馬鞍恐成中颱！今晚變天明後雨最大

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

處暑到！馬鞍增強今晚起最近變天　2地區防大雨

林信吾「犯案5動作」眾人怒吼：能判死了吧

當1天通緝犯！衰哥「凹蠻要有限度」留言炸了

盆栽比人命值錢？鄰居炸彈型「空中花園」照曝

今天是「處暑」！6大禁忌別犯　這2生肖大沖

陳偉捷身分曝光！竟釣出苦主怒曝悲慘經歷

護理師半夜見「無人電梯」鬼開門

更多熱門

相關新聞

林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」一查驚呆

林信吾逃獄1週！他上「通緝犯查詢平台」一查驚呆

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今（23）日清晨在新竹的客運站落網，據了解，40多歲的林信吾上週一（15日）才從明德外役監逃獄，有網友上「法務部的通緝犯查詢平台搜尋」，不但沒有林信吾逃獄的新聞，也沒有通緝資料，怒喊「法務部給我出來面對喔！」

台南2勇警殉職！家屬重返現場招魂

台南2勇警殉職！家屬重返現場招魂

當1天通緝犯！衰哥「凹蠻要有限度」留言炸了

當1天通緝犯！衰哥「凹蠻要有限度」留言炸了

近10年外役監逃犯高達39人　監委2年前曾示警要求改善「防逃規劃」

近10年外役監逃犯高達39人　監委2年前曾示警要求改善「防逃規劃」

林信吾殺警應判死？　蘇貞昌：死刑執行由法務部依權責辦理

林信吾殺警應判死？　蘇貞昌：死刑執行由法務部依權責辦理

關鍵字：

殺警案林信吾鬼才阿水凃明誠曹瑞傑殉職明德外役監

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面