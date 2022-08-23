LIVE／明德外役監逃犯殺2警　法務部長1600親上火線說明

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記者蔡佩珈／台北報導

台南殺警案嫌犯林信吾從明德外役監脫逃後，犯下殺警重罪。由於法務部未在林信吾逾假未歸期間發布通緝資料、有強盜前科卻能申請外役監等事，引發外界質疑。對此，行政院將在23日下午4時召開行政院記者會回應時事，由行政院發言人羅秉成政委主持，法務部長蔡清祥、內政部次長陳宗彥出席。

▼台南殺警案，行政院長蘇貞昌南下台南第三分局慰勉辦案人員。（圖／記者黃彥傑攝）

林信吾過去在明德外役監獄服刑，8月中獲准返家探親卻逾期未歸，逃亡期間犯下震驚社會的殺警犯行，終於在23日清晨於新竹落網。明德外役監典獄長稍早出面說明，林信吾因犯下強盜案件而入監服刑，並於2021年12月21日進入明德外役監，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾的刑期可每3個月申請返家探視，他3月間曾返家過，當時一切正常，並準時返監，而此次他再度提出申請，外役監也核准他於8月13日下午2時放假外出，並規定其15日必須返監，但卻逾假未歸。

典獄長表示，外役監發現後立即聯繫家屬了解情況，同時也通報警方協尋，並函請地檢署偵報，亦多次連絡家屬，請家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落，外役監一切依照規定進行。對於此次殺警案發生，外役監表示，未來會加強考核，另外也對此案深表遺憾，也對家屬致上最深的哀悼之意。