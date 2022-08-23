逃獄後像遊民公園晃…林信吾「不用手機」！警狂調監視器鎖定行蹤

記者陳以昇、戴若涵／台南報導

台南市安南區22日發生震驚全台殺2警案件！員警曹瑞傑、凃明誠追查機車竊盜案時，遭外役監逃犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌逃亡17小時於新竹落網。台南市刑大大隊長林宏昇稍早召開記者會說明案情，表示由於林信吾不使用手機，警方只好土法煉鋼，逐一調閱附近監視器畫面鎖定其行蹤。

▲台南殺2警案，台南市刑大大隊長林宏昇說明案情。（圖／記者陳以昇攝）

明德外役監受刑人林信吾因強盜罪遭判刑8年4月定讞，於2020年8月11日入監，獲准於8月13日14時返家探視，並應於15日14時返回，但他卻逾期未歸，獄方立即通報警方協尋，也函請檢方偵辦。此外，獄方多次連絡家屬，請家屬規勸林信吾返監執行，但家屬表示不知他的下落，不料，他卻犯下殺警重罪。

林宏昇表示，林信吾到案後沒有提到不回監獄的動機，只表示「不想回去」，他與親戚的關係較為疏遠，他向警方供稱，沒返回監獄的日子，他如同遊民一般待在公園內，警方目前正在清查他從15日起的通聯記錄，不排除他期間有與朋友聯繫，仍在進一步了解中。

▲林信吾殺警後又犯下搶超商、偷機車等案件。（圖／記者黃彥傑翻攝）

針對案發過程，林宏昇透露，林信吾到案後供稱，他是先跟涂姓員警搏鬥，持彈簧刀刺殺員警手部，而後曹姓員警開車趕到時，凃姓員警已經被奪槍，林信吾再對巡邏車開槍，曹姓員警閃躲後，將巡邏車開向草叢，此時，刀槍都掉落在地上，曹姓員警也下車面對他，並持噴霧劑噴灑，林信吾稱是被曹姓員警刺激到，才會持刀朝對方頸部砍殺，但警方不排除這是他的卸責之詞。

▲林信吾於新竹被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

林宏昇提到，案發後警方在林信吾棄置的物品中，發現其隨手的筆記，裡頭記錄著綽號跟電話號碼，內容跟林信吾相關，加上跡證包含林男血跡、指紋，故於22日晚間9時許鎖定林信吾，但由於林嫌不使用手機，增加警方調查困難度，警方只好以土法煉鋼方式調閱監視器，並依照現場跡證及及過往犯罪手法及軌跡，順利鎖定其行蹤。

警方確定他搭乘客運前往新竹後，連夜聯繫新竹警方，同時動員多單位，在他抵達新竹前就訂立最安全的策略，並部署警力，計畫於遊覽車抵達站牌，並關上門後，警方再上前將人緝捕到案。

▲林信吾23日被逮回台南第三分局。（圖／記者黃國霖攝）

由於新竹警方熟悉附近地形，故於遊覽車行車地點前後10公尺、附近暗巷內埋伏，等林信吾下車1人走在街上，並經過埋伏車輛後，一名員警隨即下車逮人，一旁埋伏員警見狀也蜂擁而上將人制服。林宏昇指出，考量林信吾剛搶完超商，身上有幾千塊錢，研判他不會對其他民眾有危害，只要不要刺激他，他在公車上應該不會有危害，所以等到客運抵站後才逮人。