師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　隔天全收回！大三妹：不敢讀

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女大生暑修時穿著清涼，而身材姣好的她獲得老師關注，兩人也漸漸熟識，直到暑修最後一天，男方深夜突然狂傳煽情訊息，嚇得她根本不敢點開；不過隔天一早，對方就全數收回了。

女網友在論壇zuvio發文驚呼，「我以為這種事情只有在電視劇會發生，萬萬沒想到就這麼真實地發生在我身上。」已是大三生的她平常太混，這回暑假只好乖乖在校暑修，而本身超怕熱的她，一到夏天穿著也會比較清涼。

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原po直言，除了怕熱，她也不吝展現好身材，所以暑修每天都穿得很清涼，「老師特別關心我，每次上課都只會噹我，總之我跟教授的感情，跟其他人比起來還算不錯。」

在她上完暑修的當晚，老師半夜突然打來，恭喜她通過暑修，期間聲音像是喝醉了，也很快掛掉電話；沒想到，才剛結束通話，對方又陸續傳訊息，直說「妳穿這樣害我無法專心上課」、「很不喜歡妳這樣穿，我會受不了」、「穿這樣是不是想誘惑我」、「很想吃掉妳」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

看到這些挑逗的話語，原po根本不敢已讀，「但隔天他就通通收回了，我真的超無奈，為什麼穿少就一定是耍騷阿？」

對此，網友們紛紛回應，「可能是那個教授的心聲，不過他隔天就把訊息收回去，放心啦...他應該不會對妳怎樣，看起來他還想要教授這份工作」、「要保護自己欸」、「少露一點，多少比較可以保護自己」。

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