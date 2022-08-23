林信吾連犯4罪！全場砲轟「外役監門檻太低」　1驚悚前例被挖出

▲林信吾被押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

40多歲明德外役監逃犯林信吾昨（22日）殺害台南兩警，造成員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職。針對林信吾有強盜前科，卻能申請外役監，大票網友質疑，「外役監門檻是不是太低？」事實上，兩年前就有類似情況發生，當時監察委員曾提出調查報告，要求法務部及矯正署檢討改進。

林信吾22日殘忍殺害員警凃明誠、曹瑞傑後，先是故佈疑陣，犯案後從高雄搭車前往新竹，經過1天逃亡，最終在客運站被逮。

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手段兇殘的林信吾是退役憲兵，有強盜前科，上周一（15日）才從明德外役監獄逃跑。對此，有網友在PTT怒問，「這次殺警案的兇嫌有竊盜、強盜前科，卻可以申請外役監，門檻是不是太低了？」

他質疑，「外役監讓受刑人在沒有監獄人員監視，也沒有上手銬腳鐐的情形下，於室外工作，也因為這樣有更多機會逃跑。109年連姓受刑行人也是從外役監逃跑的，當時警察攔車還被開車衝撞，連男有公共危險、搶奪、搶劫、逃亡軍法案、詐欺、重傷害及非業務致死等前科，這種人都能符合外役監資格？」

▲林信吾在客運站落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安也發文質疑，「林信吾依2個竊盜罪、2個強盜罪判刑，合併應執行7年10個月有期徒刑，卻因外役監未歸不算逃獄的漏洞而未公開。這個本可避免的悲劇，卻因制度漏洞而枉死兩名員警。」

高虹安接著強調，「嚴正要求法務部重新檢視外役監制度，重大犯罪者進入外役監的門檻要拔高，外役監逾期未歸可視為逃獄，整頓外役監逃獄漏洞，給被害家屬一個交代！」

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