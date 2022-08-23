不到1小時就被掌握！林信吾南下高雄搭客運反露餡　警都不敢睡了

記者許展溢／高雄報導

台南殺警案造成2名員警凃明誠、曹瑞傑殉職，兇嫌林信吾22日晚間11時40分搭白牌計程車前往高雄三民區九如路，高雄警獲報趕緊調閱監視器，查出凌晨1時許，林嫌搭上和欣客運北上逃往新竹，不到1小時的關鍵幸好明確鎖定林嫌動向，只是也讓高雄警方繃緊神經全面戒備，甚至原本早該休息的警員嚇得也不敢睡。

▲林信吾逃亡17個小時畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

林信吾殺害凃警、曹警後，騎贓車到距離犯案地點約1.3公里外土城高中清洗，再搭計程車到赤嵌樓附近，接著搭公車到台南市立醫院，隨後搭計程車前往火車站，疑似改搭火車到新營，又在附近偷了機車，約晚間11時30分在新營區和平路上的超商搶劫，並棄車在延平路130號。

林信吾棄車後，約晚間11時40分在新進路一段337號搭白牌計程車前往高雄，同時為了製造斷點，還要求轉到北上路口時才下車。林信吾在23日凌晨1時許搭乘和欣客運北上，4時41分在新竹下車時落網。

▲陳其邁謝謝高雄及全國警察的基層同仁，徹夜未眠，全力追緝林信吾到底。（圖／翻攝陳其邁臉書）



林搭白牌車到高雄，停留約不到1小時，便轉搭和欣客運到新竹，警方私下透露，凌晨接獲此事通報，線上的高雄所有員警都必須注意安全，周邊轄區全面動員，為求謹慎員警皆帶著盾牌，穿上防彈背心以及頭盔。同時，員警們也被下令，不管如何一定要注意自己線上執勤安全，甚至有原本早該休息的員警因此嚇得也不敢睡了。

高雄市場陳其邁今天下午進一步說明，約凌晨12點50分，高雄市警方接獲台南警方的通知，有一輛白牌計程車在高雄市的九如路下交流道，特勤中隊立刻就展開部署、圍捕，同步地也調錄影帶掌握嫌犯的行蹤。

陳其邁表示，大概在2點半左右，警察同仁就通報客運已過了嘉義，通知台南警方跟警政署，包括新竹、台南、高雄，所有的警察同仁，大家團隊的合作，共同在今天凌晨4點多把凶嫌逮捕到案。