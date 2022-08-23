令人心痛的結果！遊客忘了拔鑰匙機車遭竊　2警尋車竟遇害

記者林悅／台南報導



37歲吳姓男子來台南遊玩，向租車行租機車前往中西區赤崁街停車，因機車鑰匙忘了拔而遭竊，吳男夥同家屬向台南市警二分局民權所報案，警方車辨系統查出該部贓車出現在安南區，警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋車，未料竟遇強盜要犯林信吾伏擊刺殺身亡。

▲37歲吳姓男子來台南遊玩，向租車行租機車騎用停車時，因機車鑰匙忘了拔而遭竊，意外引發震驚社會的殺警案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，家住北部的37歲吳姓男子來台南遊玩，向1家租車行租用369-PGB機車騎用，他租機車停在台南市中西區赤崁街，因一時忘了拔車鑰匙，竟然被人竊走。吳男在家人陪同下，22日上午9時30分前往台南市警二分民眾所報失竊，警員凃明誠受理後以警政車辨系統查出該部贓車出現在台南市安南區，即偕同曹瑞傑駕警車前往安南區尋車，未料竟遇強盜要犯林信吾，遭伏擊刺殺雙雙身亡，令人始料未及。

台南市警二分局指出，民眾機車失竊9成以上都是一時忘了拔車鑰匙所致，呼籲民眾停機車要記得拔鑰匙，以免讓有心人竊取。市警三分局指出，該機車被林嫌棄置在安南區土城國中高中，機車雖尋獲，但係殺警命案重要物證，需待本案完成司法程序，檢方認為可以發還時，警方才會通知失主領回。