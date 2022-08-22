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新北坪林茶樹受高溫乾旱枯萎　現金救助金再加碼補助肥料

▲新北坪林茶樹受高溫乾旱枯萎 現金救助金再加碼補助肥料。（圖／新北市農業局提供）

▲新北坪林茶樹受高溫乾旱枯萎，現金救助金再加碼補助肥料。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府因日前連續高溫乾旱，啟動勘災機制，發現坪林茶樹陸續出現枝條枯萎損害，茶業改良場文山分場、坪林區農會及公所至現場勘查，爭取農委會救助。農委會於8月15日公告坪林區為辦理茶農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃5萬5000元，符合資格農友8月25日前可到坪林區公所申請。

新北市茶種植面積為754公頃、年產量約為463公噸，主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地區。其中坪林區以栽種青心烏龍為主，栽培面積487.68公頃，年產量311公噸，7月連續高溫乾旱，占全市65%。

農業局表示，7月22日市府即刻啟動勘災機制，鑑於高溫造成農作物危害速度較慢，且持續時間較長，不會馬上顯現，與各公所持續關注各區農作物狀況，發現茶樹陸續出現枝條乾枯情形。

▲新北坪林茶樹受高溫乾旱枯萎 現金救助金再加碼補助肥料。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市坪林農會主任鐘森諒（右1）、農業局長李玟（右2）及同仁勘查坪林茶園乾旱情形。

8月1日市府會同坪林區農會、公所及茶改場至茶園勘查，初步判斷茶樹有枝枯病症狀加上缺水加速茶枝條乾枯，但尚未達到救助標準，市府再於9日邀集茶業改良場文山分場、坪林區農會及區公所勘查茶葉農損情形。

經坪林區公所帶領勘查生長不良茶園，近期為修剪期，茶園開始萌芽，應為綠油油一片，部分茶樹卻出現枝條枯萎情形，已達中央救助標準，市府立即向中央爭取農業天然災害救助。

經農委會8月15日公告核定本市坪林區為辦理茶7月乾旱農業天然災害現金救助地區， 符合資格農友8月25日前可到坪林區公所申請 。另符合災害救助條件者，新北市農業局另提供肥料補助。

▲新北坪林茶樹受高溫乾旱枯萎 現金救助金再加碼補助肥料。（圖／新北市農業局提供）

▲農委會公告坪林區為辦理茶7月乾旱農業天然災害現金救助地區。

農業局提醒，為了保障農民的辛苦，單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受乾旱影響損害達2成的農友，8月25日（含例假日）前，請攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到坪林區公所填寫申請表。

農業局長李玟表示，坪林區農友符合災害救助條件者，新北市農業局另提供肥料補助，國產有機質肥料每包補助1/2價格，每公頃最高補助6公噸，最高補助金額5萬元，化學肥料每包補助30元，每公頃最高補助3公噸，最高補助金額2250元，以減輕農友生產成本負擔，保障生產收益。

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