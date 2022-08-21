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新北「紫雲農場」三代齊心種有機　五股觀音山鮮筍網訂隨時取

▲新北「紫雲農場」三代齊種有機 五股觀音山鮮筍網訂隨時取。（圖／新北市農業局提供）

▲紫雲農場進駐五股公有零售市場55號攤位。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股「紫雲農場」進駐五股公有零售市場，每日供應現採有機蔬菜，而當令綠竹筍是消費者回購率最高的人氣商品，為讓忙碌上班族不受市場營業時間也能輕鬆品嚐在地滋味，特別於市場旁設置冷藏自動販賣機，消費者可先至紫雲農場官網支付預訂，再憑購買憑證（QR code）24小時取貨，隨時皆能在家享用鮮筍大餐。

五股觀音山旗竿湖有個綠竹筍世家「紫雲農場」，在民國40年代當地主產柑橘、稻米時期，農場便引進綠竹筍栽培改良，還自主成立「綠竹研究所」，定期與在地農民及改良場講師交流栽培技術，農場二代負責人吳國池原於三軍總醫院擔任檢驗師，因家中兄弟各有志業，認為無人接手家業非常可惜，便決定「棄醫從農」。

▲新北「紫雲農場」三代齊種有機 五股觀音山鮮筍網訂隨時取。（圖／新北市農業局提供）

▲紫雲農場三代負責人吳煌棋。

吳國池表示，自己受所學影響，特別重視食安與健康，因此採有機方式栽種，初期為適應環境吃了不少苦頭，但隨著竹園管理經驗累積，目前產量與品質皆非常穩定。五股區農會總幹事姚舜仁表示，吳國池近年榮獲「2021十大神農選拔全國模範農民」及「2020北區綠竹筍評鑑冠軍」，證明「有機安全」與「品質第一」是可以畫上等號的。

紫雲農場第三代吳煌棋原從事忙碌的媒體業，2015年返鄉接棒，陪父親共同打拚，為突破綠竹筍保鮮特性，讓不能上市場的消費者也能購買鮮筍，試驗性的於五股公有零售市場設置冷藏自動販賣機，結果廣受好評，也吸引其他區有機農友詢問合作。

▲新北「紫雲農場」三代齊種有機 五股觀音山鮮筍網訂隨時取。（圖／新北市農業局提供）

▲紫雲農場二代負責人吳國池，近年榮獲2021十大神農選拔全國模範農民及2020北區綠竹筍評鑑冠軍。

吳煌棋表示，當年在跑新聞時，根本沒空逛市場，以親身上班族經歷出發，嘗試網購取貨銷售方式，使用過的顧客反應良好，目前每月約200筆訂單來自網購取貨，父親也給予正面肯定，未來也將更有信心生產之餘投入創新思維。

農業局李玟表示，現代小家庭及上班族生活步調快，實體市場受營業時間限制採買不便，為提供更多元便利通路，除可線上向「紫雲農場」預定至市場販賣機取貨外，新北市政府也設置「新北綠竹筍e易購」專區 ，讓民眾隨時透過線上下單品嚐當令農產，不僅安心也支持在地小農。五股公有零售市場：新北市五股區工商路3號。

▲新北「紫雲農場」三代齊種有機 五股觀音山鮮筍網訂隨時取。（圖／新北市農業局提供）

▲網路預訂取貨冷藏販賣機。

▲新北「紫雲農場」三代齊種有機 五股觀音山鮮筍網訂隨時取。（圖／新北市農業局提供）

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