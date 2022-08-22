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狗狗揹書包陪你看書　新北市圖超卡哇依萌寵開學收心操

▲狗狗揹書包陪你看書 新北市圖超卡哇依萌寵開學收心操。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖超卡哇依萌寵開學收心操。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

狗狗揹著小書包準備迎接開學，模樣超級卡哇伊！開學倒數ing！新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館準備了特別的開學禮「狗醫生陪你上學趣」開學限定寵物伴讀活動，8月23日起免費開放報名，邀大小朋友跟最萌的「狗同學」一起做閱讀收心操，為重返校園做準備，讓小朋友與家長面對開學不憂鬱。

新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館特別規劃了別出心裁的收心法，分別於8月28日與9月3日推出2場次開學限定的「狗醫生陪你上學趣」寵物伴讀活動，活動包括「汪汪故事屋—狗狗書包裡有什麼?」、「汪汪收心操」、以及「汪汪當朋友」，身上背著放有索書號書包的狗狗將為小朋友介紹好書，另外還可以透過與狗醫生的互動，學習認識新朋友，裕民分館也特別推出「開學收心書展」。

新北市立圖書館王錦華館長表示，開學在即，要讓孩子調整成「上學模式」，勢必要重新調整心態，圖書館透過寵物的陪伴閱讀，營造學習氛圍，協助孩子重新恢復專注力，迎接開學。另外，新莊區各分館配合開學也同步推出「備戰文房用品」活動，幫家長跟孩子們準備了各式好書及文具。

王錦華說，即日起只要到新莊中港、新莊、福營、裕民、聯合、西盛等分館借5本書，便可以獲得適合國中小閱讀的備戰書袋或文具禮包一份（2選1）。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2901-9047。

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