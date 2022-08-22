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大陸 大陸焦點 特派現場

四川大旱供電吃緊　成都商場已開啟省電模式

▲▼成都關閉所有戶外廣告照明。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲成都關閉所有戶外廣告照明。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭文晴／綜合報導

中國連日高溫不斷，四川省陷入供電困境，就連成都商場、車站等公共空間都已開啟省電模式，不少民間企業鼓勵員工去公司附近的咖啡店辦公，以節約用電。

四川為中國人口最多的省份之一，是電動車電池、太陽能板的製造中心，而水電佔當地總發電量近9成。據四川政府網站的統計，自8月7日以來，四川氣溫已經到「六十年來最極端」，且平均降雨量比往年同季下降了51%。

▲▼四川水力發電站,變電站。（圖／CFP）

▲四川仰賴水力發電，缺水也導致缺電。（圖／CFP）

據《中新社》報導，不少成都地鐵站點已關閉部分自動售票機，車站燈光也調弱、關閉燈箱廣告牌，更於15日取消列車強冷車廂設置，車站公共區照明在17日開始省電模式。

因電力吃緊，四川省圖書館、四川美術館、成都博物館、成都杜甫草堂博物館、成都金沙遺址博物館等場館發布閉館通知，暫停對外開放，就連路燈開閉時間和照明亮度也有些微調整。主要幹道、快速道路已關閉部分路燈、雙子塔燈光秀、戶外廣告照明、景觀照明等。

熱浪席捲中國眾多地區，江蘇、安徽和浙江等主要省份也敦促企業和家庭節約用電。其中浙江省啟動了C級限電措施，寧波、溫州、義烏、衢州的一些工廠每週工作日減少至3天。

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