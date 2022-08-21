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東北角台2線出動「移動式地磅」　縣市警聯手包圍取締大車超載

▲東北角台2線出動「移動式地磅」 瑞芳警取締大車超載有新招。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲位於東北角台2線濱海公路，常有大車違規超載。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於東北角台2線濱海公路，常有大型車、聯結砂石車違規超車或超載，導致過彎打滑交通事故。為遏止大型車輛違規超載，新北市瑞芳分警局與新北市交通大隊運用「活動式地磅」，執行取締由基隆開往宜蘭大型車，並同時段由宜蘭縣警局反向取締由宜蘭開往基隆大型車，增強交通執法效能。

瑞芳警分局交通組長黃啓峯表示，目前針對轄內各重要道路如台2線等，增加超速違規取締勤務，尤其針對惡性重大違規大型（砂石）貨車超載，均為加強取締重點，同時強調駕駛人，若是有惡意逼車等危險駕駛行為，除須負擔高額罰鍰外，更須參加道路安全講習，如因而肇事，除須負刑事責任外，更會吊銷駕照，得不償失。

▲東北角台2線出動「移動式地磅」 瑞芳警取締大車超載有新招。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警出動「移動式地磅」取締大車超載。

黃啓峯指出，目前台2線71至113公里為往返基隆與宜蘭，據統計資料顯示，今年5至7月加強執法期間，警方已針對大型車輛如營業大貨車、自用／營業曳引車等取締違規件數共計有352件，其中包含超載、超速、未依規定變換車道、不依規定使用燈光、惡意逼車等項目，較去年5至7月取締件數208件，成長幅度達約69%。

瑞芳警分局長謝龍富提醒，大型（砂石）貨車一旦有超速、超載等交通違規態樣，極有可能造成嚴重之交通事故，影響交通安全甚鉅，為確保廣大用路人的行車安全與順暢，警察執法會持續不間斷，籲請駕駛人務必遵守各項交通法規，維護用路人交通安全，共同營造優質的交通環境。

▲東北角台2線出動「移動式地磅」 瑞芳警取締大車超載有新招。（圖／記者郭世賢翻攝）

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