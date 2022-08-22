公私協力　串連發展浸水營國家步道東段周邊生態旅遊夥伴關係

▲大武觀海步道導覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處於21日於南迴地區大武鄉舉辦浸水營國家步道周邊山村部落、社區參與「隨森慢走慢遊」綠色旅遊規劃主題成果分享與交流活動，林管處自110年起，與大武鄉公所攜手合作推動「浸水營國家步道周邊山村綠色旅遊培力暨產業六級化推廣計畫」，輔導大武、尚武及加羅板等山村社區居民，融合國土生態綠網與地方創生精神，以提升在地生態解說導覽服務深度及呈現山村多元特色產業為目標，召集各山村組成「DMO儲備團隊」，發展在地綠色旅遊永續產業。

經過1年多的努力，三處山村社區「DMO儲備團隊」完成一系列參與式田野調查、生態人文導覽解說，以及設計規劃山居生活體驗活動，第1站前進尚武村以過去蝴蝶產業的記憶出發，結合蝴蝶的食草/蜜源草花，推出「蝶花水晶戀DIY」；第2站體驗大武村風情，以香草、民族植物為主題，規劃「聞香下馬DIY」活動及導覽解說；第3站加羅板部落則透過排灣族河海漁獵文化的智識連結與設計，推出「魚你簍在一起DIY」體驗概念活動，現場除了DIY活動，還有社區精心準備，融合在地原生植栽的茶點可供享用，為未來共同發展浸水營國家步道東段入口周邊山村綠色旅遊產業努力做好準備。

台東林管處吳昌祐處長表示，推動本項計畫的目的，在於期盼整合浸水營國家步道及周邊生態遊憩資源，透過公私協力維護森林生態環境，並將區域珍稀生物資源融入解說導覽內涵，同時也呼應在地期待及南迴地區產業發展，並期許藉由計畫徵集部落夥伴攜手推動相關資源調查、盤點、統籌規劃與區域串連等事項，再以公私協力模式共同營造生態、生產、生活三生和諧永續發展的山村環境。