遇見藝術與大地的旅行　2022南迴藝術季今開幕

▲2022南迴藝術季今開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升在地發展及打造台東全縣成為大型美術館，台東縣政府21日舉行《2022南迴藝術季—藝術萌生地》開幕記者會。縣長饒慶鈴表示，南迴藝術季已成為每年遊客必訪的台東品牌，縣府希望結合世界與在地地景，打造台東成為大美術館意象，展現「1萬人來100次」真善美的城市魅力，今年共邀請8組藝術家創作，展期即日起至11月底，歡迎各地民眾來台東，沿著南迴公路安排一場遇見藝術與大地的旅行。

縣府文化處表示，2022年南迴藝術季由中原大學建築系副教授陳宣誠策展，邀請台東大學美術產業學系主任林昶戎、台東女中美術班老師康毓庭為策展團隊，以「藝術萌生地」為主題，南迴豐富層次的山海地景，是藝術創作的萌生之地，透過藝術創作，深掘自然環境、生命與物質共存的美；今年策展團隊邀請8組知名團隊進行現地創作，經過2個月的田調、選址與創作，分別於大武、太麻里、台東市設置8組作品。

▲2022南迴藝術季今開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林昶戎、鄭元東在大武漁港的⟪1314號的藍⟫，似山、家與船的形態，矗立在海堤成為新的漁港意象；徐婷在大武濱海公園的⟪縫合與飛行⟫，透過數位影像的輸出，讓草坡、沙地與海成為一幅可走入的抽象畫；台南藝術大學建築藝術研究所Ｂ群在台9線420K的⟪夏日轉場⟫是一組風動裝置，與浪花回應海的呼喚。往北走，太麻里有4件作品，⟪微光懸亭⟫是陳宣誠改造大溪國小廢棄候車亭，透過極光玻璃紙，回應台東陽光與孩子想像力；在北里海岸王文心的⟪哪裡、何時漂過來⟫，以台東在地土、火山浮石，創作一處靜謐的海浪。

台東女中美術班與陳宣誠合作在華源南坑的⟪天空織鏡⟫，萃取台東藍色階，訂做專屬特多龍繩進行編織共創，是絕佳打卡景點；廖琳俐於華源海灣的⟪藍色迴旋⟫，鸚鵡螺的迴旋造型是一片片藍色壓克力吊掛組成，乘著風，光影如同海浪般跳動。位於台東森林公園，由共感地景創作與植物學家呂佩倫合作的⟪層山⟫，透過流動的耐候鋼，在草地上構築一層層不同植物的堆疊，是微型的生態系，也是植物雕塑。

此屆以「帶得走的台東藍」作為核心，與富有生態永續、土地關懷的協力單位合作，包括交通路網、觀光旅宿、社群媒體等。除了為期3個月的靜態作品展示，8月底至11月底間的週末時段，由專人進行2週一次的深度導覽，也會有由知名藝人擔任神秘嘉賓帶領大家，以不同的方式推薦遊覽路線。