開心娶回美嬌娘3年僅啪過1次　人夫心死休妻法官判准了

▲台東男不滿妻子總是拒自己於千里之外，婚後3年僅發生過一次性行為，決定離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台東報導

台東一名男子與越南籍妻子結婚3年，雙方沒有任何溝通互動，不滿妻子總是迴避接觸，且僅在登記時有過一次親密行為。妻子卻反駁是男方有生殖功能障礙，自己有積極經營夫妻關係，台東地院認定兩人婚姻有名無實，且已經分居，判決離婚。

男子阿成（化名）主張，與越南籍妻子小芬（化名）在2018年10月結婚，自隔年5月起共同在台灣生活，為了讓妻子更快融入台灣生活，就安排她在外配協會接受課程，但小芬都消極應對。

婚後2年多，雙方一直沒有任何溝通、互動，當阿成試著尋找話題或共同興趣，小芬卻都迴避接觸，且僅在登記時有過一次親密行為。

適逢小芬母親抵台探視，阿成便趁這機會拉近雙方距離，怎料卻是反效果，無奈之下只好提出離婚，沒想到小芬母親卻獅子大開口，要阿成拿出40萬，才同意女兒簽署離婚協議書，甚至多次以生命要脅，阿成只得答應讓小芬與其母親搬到外面租屋，待小芬居留期滿後再辦理離婚手續。沒想到，阿成從移民署訪查時才得知，小芬早就變更通訊地址，還向處理專員謊稱丈夫智商有問題，阿成因此心碎訴請離婚。

小芬反駁，強調分居原因是阿成疑有生殖功能障礙，婆婆卻急於抱孫，讓她備感壓力，且兩人平常也都會擁抱、出遊，均有照片可以證明，平常小芬有空，也會到丈夫家裡經營的小吃店幫忙。另外，會搬離原住所，是因阿成告知需治療打呼狀況，才讓她與母親睡在同個房間，惟問題遲未解決，她才和母親搬出去住。

不過，根據阿成家人證稱，兩人平常看得出來沒什麼互動，不像夫妻，能看出阿成一直努力要讓小芬開心，只是小芬不領情。

法官審酌，小芬未能關注雙方婚姻生活及親密關係，導致婚姻產生裂痕，小芬雖稱有意維持婚姻，但無積極作為，婚姻關係僅形骸而已，判決離婚。