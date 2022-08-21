台東太平溪畔護水小尖兵　籲民眾愛護河川珍惜水資源





▲2022台東縣護水小尖兵暨水資源宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵民眾珍惜水資源，台東縣政府21日於太平溪南迴鐵路橋下游右岸堤防道路，舉辦2022台東縣護水小尖兵暨水資源宣導活動。

活動現場有自來水公司、成功大學水患自主防災宣導以及縣府財經處菸酒管理科、社會處勞工科、消防局南王婦宣分隊、自來水公司十區處台東營運所等單位宣導攤位，吸引逾500位鄉親參與護水活動。

縣長饒慶鈴指出，台東河川水岸一路通計畫是整合河川治理防洪與交通的工程，水岸堤防道路除了提升水防保護標準及車輛通行外，設置堤前步道讓行人環境更安全舒適。縣府致力開闢友善行人的都市休憩空間，在進行太平溪路堤共構時，著手增設兩岸步道環河軸帶，重新串起山海鐵馬道的環狀自行車人行步道，構成四通八達的「山環3線」，讓台東最美的自然環境與市區精華路線串接交會。





▲2022台東縣護水小尖兵暨水資源宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年上半年馬偕路堤改善完工後，太平溪左岸步道自太平橋至新豐里橋全線8.9公里開通，另增設豐里橋至新豐里橋段全長約1.6公里的小環狀步道，以及第一鐵路橋至第二鐵路橋段約4.5公里的中環狀步道，提供居民更完善的休閒遊憩空間；太平溪右岸多數路段皆已可通行，且著重於行人友善設計，從日光大橋下至第一鐵路橋設有堤防友善步道，坡度比照無障礙標準1:12，全程無階梯，河畔步道於台9線馬蘭橋段，以立體交叉方式下越通過，讓民眾運動與休閒時更安全。

縣府建設處說明，縣府未來將推動(一)太平溪右岸一路通全長約9.5公里(年底完成5.5公里，待完成4公里)、(二) 利嘉溪左岸一路通4.8公里(計畫投入路堤工程費約4420萬元，112年爭取計畫路面經費)、(三)知本溪右岸一路通1.6公里(路面工程費約1.7億元，10月發包)等多項工程。

東部河川坡陡流急，因應極端氣候短時強降雨，防洪排水保護民眾生命財產安全為治理河川之首，如太平溪、利嘉溪、知本溪等的水岸防洪堤防工程，設計皆整合考量地方通行與環境營造的需求。尤其太平溪流經台東市區，除了符合防洪標準外，縣府打造兩岸河畔步道，營造慢生活的休閒環境。