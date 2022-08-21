柬埔寨搶救台人傳捷報　台泰警救5台人深夜搭機返台

▲刑事局駐外聯絡官21日深夜順利從泰國救回遭拘禁在柬埔寨的5名台灣民眾。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局會同全台警方拯救柬埔寨受困台人再下一城，21日晚間在從柬埔寨西港詐騙園區救出包含3女2男共5名台灣民眾，並透過外交部駐泰代表處協助，今晚終於返台。

警方特別指出，本案線索是由民進黨籍原住民立委伍麗華接獲陳情後，協調展開跨部會專案會議，經召集外交部、僑委會、內政部警政署、移民署組成聯合專案小組，5名台灣人在經刑事局國際刑警科駐外聯絡官協辦緊急簽證從金邊搭機前往國曼谷，並在外交部駐泰代表處及泰國機場觀光警察局協助下，今晚搭乘華航CI836班機在22時30分返抵桃園機場。

刑事局指出，由於該批5名遭人蛇集團販賣到柬埔寨西港拘禁的台灣人多屬於屏東縣偏鄉原住民身分，刑事局國際刑警科會同屏東縣警察局刑警大隊、航警局待5人入關後完成人別確認後進行「人口販運被害人鑑別分析」將依鑑別情況通報屏東縣府社政系統，並由屏東地檢署檢察官指揮屏東縣警局、屏東縣刑警大隊進行後續偵處工作。

刑事局表示，前經政府及公私部門通力合作下警方統計到21日，受困柬緬台灣民眾救援協助返國達72人。偵破人口販運案共有25件，逮捕75人，31人裁定羈押。警政署航空警察局執行攔查勸阻勤務，自111年7月迄今也成功勸阻29人出境。

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