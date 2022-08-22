台中白車逆向衝撞！刷整排機車、電單車　騎士路人挨撞送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區22日發生一起交通事故，張姓男子晚間10時許開車行經大墩16街口時，疑因精神不濟逆向行駛，先後撞上1名機車騎士、2名路人，最後如保齡球撞進路邊停放的一排機車，導致有20部機車、電動自行車應聲倒下，所幸遭撞的3人僅頭部、四肢擦挫傷，沒有性命危險。警方初判肇因為張男疲勞駕駛，詳細車禍情形將進一步釐清。

▲張男疲勞駕駛，撞倒路邊停放的整排機車。（圖／民眾提供）

路口監視器畫面顯示，2名分別身穿黑色、白色上衣的男女，遵守交通規則沿斑馬線行走，才走出畫面3、4秒，就有一部白色轎車逆向衝撞路邊機車，造成一整排機車如骨牌般倒下，一名路過的白色安全帽騎士見狀嚇了一跳，險些遭到波及。

▲一名戴白色安全帽的騎士也險遭波及。（圖／民眾提供）

警方調查，張姓男子（56歲）昨日晚間10時28分駕駛自小客沿大墩路直行往北方向行駛，行經大墩16街口時，精神不濟而逆向駛至對向車道，先碰撞柳姓機車騎士（27歲），再撞上王姓男子（27歲）、吳姓女子（28歲），並波及路邊停放的19部機車與1部電動自行車。

▲20部機車、電動自行車被撞得東倒西歪。（圖／民眾提供）

車禍造成柳男頭部、四肢受傷，王男、吳女四肢擦挫傷，肇事者張男則無受傷，傷者送醫治療後均無大礙；張男、柳男經酒測無酒精反應。警方初判肇因是張男疲勞駕駛及行經路口未減速慢行，詳細事故原因將由交通大隊釐清調查。