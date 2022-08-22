要結尾所有系列片！Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」

▲Bump新片中表示，2年內會把所有系列影片做結尾。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「好棒Bump」投入詐騙救援行動，卻因此槓上外交部，飽受輿論壓力。他21日在頻道上傳新片，瞬間引發討論，因為片中雖然幾乎都在表達感謝，但最後Bump卻表示，這2年內會把所有沒拍完的影片收尾，也就是所有系列都會做Ending，「希望大家可以陪我一起，走完接下來我做YouTube的最後2年。」

Bump在21日晚間上傳新片「被貼上敗壞社會標籤後！為了給你們一個立場！我已付出一切…」片中表示，因為有不少網友質疑更片速度，和過去那些不好的標籤，他於是更努力想拍出好作品，「我們做起事來就會比別人要再努力一點，因為我們已經輸在起跑點了，人家就覺得我們愛玩，是來亂的、是來鬧的。」

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▲因為過去的黑歷史，Bump深知自己被貼上不好的標籤。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

Bump坦言，曾有觀眾跟朋友說喜歡他，結果卻被嘲笑，，或是跟女朋友、爸媽吵架，這讓他忍不住反思，也想翻轉這些印象，所以才特別用力地去拍一些特殊題材，這也是為何影片總是更新這麼慢。

他也表示，因為前陣子都在做反詐騙的影片，所以有很多其他片都被延後，不管是廠商、單位合作，還是拍好的其他影片都不能上傳，「因為我正在反詐騙嘛！我正在救援。」「沒有辦法按照自己的步調來做事情，我必須得這麼做，我也沒有其他選擇了，就是因為很在乎大家的立場，很想要去做好這件事情。」

Bump感性地說，做好這些事後，希望粉絲不會因為喜歡Bump被笑，未來如果他有小孩，也希望孩子聽到的是他好的一面，不是只有玩笑的、娛樂性的、帶壞社會風氣等標籤。而明明反詐騙不是有趣題材，還是有很多人點開影片支持，他深深表示感謝粉絲。

最後Bump直呼，如果做了這些，還是有人反對或想退訂，他都可以接受，但不管怎麼樣還是要往前走，「總之……該做的事情我還是會做，接下來，我也會陸陸續續把這半年來，我們已經拍好，差不多也快要製作好的影片陸陸續續都會開始上傳」。

Bump說，他會用2年時間，給所有系列影片一個Ending，甚至也會把合作夥伴找回來，幫前一個頻道「男人幫」拍一個專屬結尾，「希望大家可以陪我一起，走完接下來我做YouTube的最後2年。」他還補充，以後或許還是會少少的更新，但就不會像現在這樣大製作了。