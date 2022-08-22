　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要結尾所有系列片！Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲Bump新片中表示，2年內會把所有系列影片做結尾。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「好棒Bump」投入詐騙救援行動，卻因此槓上外交部，飽受輿論壓力。他21日在頻道上傳新片，瞬間引發討論，因為片中雖然幾乎都在表達感謝，但最後Bump卻表示，這2年內會把所有沒拍完的影片收尾，也就是所有系列都會做Ending，「希望大家可以陪我一起，走完接下來我做YouTube的最後2年。」

Bump在21日晚間上傳新片「被貼上敗壞社會標籤後！為了給你們一個立場！我已付出一切…」片中表示，因為有不少網友質疑更片速度，和過去那些不好的標籤，他於是更努力想拍出好作品，「我們做起事來就會比別人要再努力一點，因為我們已經輸在起跑點了，人家就覺得我們愛玩，是來亂的、是來鬧的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲因為過去的黑歷史，Bump深知自己被貼上不好的標籤。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

Bump坦言，曾有觀眾跟朋友說喜歡他，結果卻被嘲笑，，或是跟女朋友、爸媽吵架，這讓他忍不住反思，也想翻轉這些印象，所以才特別用力地去拍一些特殊題材，這也是為何影片總是更新這麼慢。

他也表示，因為前陣子都在做反詐騙的影片，所以有很多其他片都被延後，不管是廠商、單位合作，還是拍好的其他影片都不能上傳，「因為我正在反詐騙嘛！我正在救援。」「沒有辦法按照自己的步調來做事情，我必須得這麼做，我也沒有其他選擇了，就是因為很在乎大家的立場，很想要去做好這件事情。」

Bump感性地說，做好這些事後，希望粉絲不會因為喜歡Bump被笑，未來如果他有小孩，也希望孩子聽到的是他好的一面，不是只有玩笑的、娛樂性的、帶壞社會風氣等標籤。而明明反詐騙不是有趣題材，還是有很多人點開影片支持，他深深表示感謝粉絲。

最後Bump直呼，如果做了這些，還是有人反對或想退訂，他都可以接受，但不管怎麼樣還是要往前走，「總之……該做的事情我還是會做，接下來，我也會陸陸續續把這半年來，我們已經拍好，差不多也快要製作好的影片陸陸續續都會開始上傳」。

Bump說，他會用2年時間，給所有系列影片一個Ending，甚至也會把合作夥伴找回來，幫前一個頻道「男人幫」拍一個專屬結尾，「希望大家可以陪我一起，走完接下來我做YouTube的最後2年。」他還補充，以後或許還是會少少的更新，但就不會像現在這樣大製作了。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
醫揭大腸癌「16個危險因子」！　含糖飲料上榜
快訊／王瞳悲慟首發聲！　心碎只留1字
快訊／東部外海規模5.7地震！　最大震度2級
Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」
快訊／余苑綺老公心碎首發聲！　生前病床照曝
火辣人妻偷吃「新鮮小香腸」！　狂讚嫩15歲小王：很厲害
余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！　影片內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每35分鐘一人腸癌！專家曝「每天1杯這飲品」　風險狂降26%

華航「輕薄飛行夾克 4.0」今起預售！2升級亮點曝　月底前買打9折

快訊／10：53規模5.7地震！　最大震度2級

余苑綺臨終不閉眼！醫曝牽掛：要等到家人不哭才願意放心走

快訊／10：53地牛翻身　初判震度3級以上

單親兒自介「我媽很正常」戳笑大票人　真相反轉！網抖：該注意了

王必勝嗆「疫苗採購多1億美金」道聽塗說　另公布「密」件定義

要結尾所有系列片！Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」

每天狂滑IG「根本中毒」！妹子狠下心刪了　樂曝4驚人成長

快訊／開學新制確診不全班停課！指揮中心14時說明

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

每35分鐘一人腸癌！專家曝「每天1杯這飲品」　風險狂降26%

華航「輕薄飛行夾克 4.0」今起預售！2升級亮點曝　月底前買打9折

快訊／10：53規模5.7地震！　最大震度2級

余苑綺臨終不閉眼！醫曝牽掛：要等到家人不哭才願意放心走

快訊／10：53地牛翻身　初判震度3級以上

單親兒自介「我媽很正常」戳笑大票人　真相反轉！網抖：該注意了

王必勝嗆「疫苗採購多1億美金」道聽塗說　另公布「密」件定義

要結尾所有系列片！Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」

每天狂滑IG「根本中毒」！妹子狠下心刪了　樂曝4驚人成長

快訊／開學新制確診不全班停課！指揮中心14時說明

超市購物店員沒道謝！桃園男玻璃心碎　崩潰喊「我身心受創」怒告

澎湖縣長選戰最新民調曝　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

每35分鐘一人腸癌！專家曝「每天1杯這飲品」　風險狂降26%

華航「輕薄飛行夾克 4.0」今起預售！2升級亮點曝　月底前買打9折

增添火力！富邦悍將補洋砲　大西洋聯盟打點王卡洛斯加盟

寶物開箱意外發現「2具兒童碎屍」死亡至少4年　家人疑似在南韓

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

快訊／艾成墜樓亡「王瞳悲慟首發聲」！心碎只留1字　鼻酸曝10年前影片

陸「九宮格」紅綠燈陸續上線　右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

夾不到娃娃…高雄男偷1箱泡麵當「安慰獎」　嗑光12碗下場慘

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天

50元炸脆肉塞爆紙袋　在地人跪喊：別報了

護理師半夜見「無人電梯」鬼開門

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

馬鞍颱風估今生成　這2天雨最大

三寶在路口插隊　巧遇最快現世報

鄰居阿姨咬唇暗示「老公不在家」！鮮肉狂抖

余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌

青壯族罹直腸癌關鍵在吃　6原則一次看

後天「處暑」！6禁忌一次看　2生肖大沖

影射Bump勾結黑幫　中山副教授嗆完偷改文

Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」

更多熱門

相關新聞

柬埔寨難民成首富　破土10天被逮原因曝

柬埔寨難民成首富　破土10天被逮原因曝

知情人士透露，當年來台宣傳皇家一號的陳豐天，是柬埔寨最大企業之一的皇家集團副總裁，具柬埔寨與華人血統，家族在赤色高棉時期是政治難民，後來移居澳洲，陳豐天就是在澳洲成長，之後家族創立皇家集團，跨足電信、金融、能源、房地產、俱樂部等，並擁有電視台及電信公司，當地因此有人稱陳豐天為柬埔寨首富。

柬埔寨5台人深夜返國！刑事局統計已救援72人

柬埔寨5台人深夜返國！刑事局統計已救援72人

超商店員「搖晃包裹」示警！

超商店員「搖晃包裹」示警！

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

下訂柬埔寨最高豪宅「皇家一號」　6年後他到場看傻

下訂柬埔寨最高豪宅「皇家一號」　6年後他到場看傻

關鍵字：

bumpYouTuber詐騙柬埔寨引退

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

余苑綺曾哭訴在家「像多餘的」

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面