女通緝犯躲旅館被揪出　懷疑業者告密！警曝擴大臨檢關鍵

記者張君豪／台北報導

全台警方為了防範國人誤信東南亞招攬生意廣告遭人蛇集團販運，擴大實施轄內旅館、及出國前暫宿場所進行清查；萬華警方日前在康定路某商旅進行臨檢，查獲身揹3條竊盜案通緝的林姓女子（49歲），林女休息到一半赫見警方上門，還一度懷疑遭到業者出賣通報。

▲林女身揹3條竊盜通緝，低調躲在萬華區某商旅，遭警方臨檢查獲。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

萬華警分局龍山派出所日前在康定路某商旅針對反制柬緬人蛇集團誘騙台灣人進行宣導查緝工作，結果發現林女身揹3條通緝在案，警方依規定當場將她逮捕，但她認為遭業者出賣頻頻抱怨，「警察為什麼知道我在這裡？你報的是不是？」警員無奈安撫「我們公事臨檢啦，不要胡思亂想」、「柬埔寨很多人被騙、我們會固定來臨檢啦」。

萬華警方表示，經查獲通緝犯林女身揹士林地檢、台北地檢、台北地院發佈之竊盜通緝犯。警方逮捕林女過程，林女誤以為遭旅宿業者舉發，為避免誤會，警方當場解釋：近期為防制國人遭人口販運份子詐騙至柬埔寨，已加強實施臨檢各旅宿場所，避免國人受害。警方呼籲，柬埔寨詐騙頻傳，國人應慎防求職詐騙，勿因嚮往高薪遭人欺騙，落入人口販子的陷阱之中。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了