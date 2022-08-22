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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、劉和鑫／【柬埔寨詐騙】杜絕國人淪豬仔之政府作為

近日台灣不少民眾遭到「人蛇」以高薪工作機會等不實資訊，誘騙到柬埔寨後進行拘禁控制，這種毫無人性的人口買賣事件頻發，已然成為台灣嚴重的社會問題，影響相當多家庭，更受到社會大眾矚目。當前台灣社會各界，包括佛教團體（如慈濟）、民意代表等，都開始積極進行對受人蛇控制的台灣民眾們救援工作。

此事件已經衍生成目前重大社會事件，政府必須背負起一定的責任。現階段為了進行防堵，讓受騙前往柬埔寨的事件不再發生，目前台灣的出境機場都布置有勸導人員；同時，也要趕緊偵辦目前赴海外打工的受騙人口販賣案，目前各刑事警察局也已受理逾百餘件赴柬埔寨打工失蹤案。

對於此類犯罪，檢調機關應依《人口販運防制法》第34條器官摘取罪、《刑法》第296條之1買賣人口罪、第297條圖利以詐術使人出國罪等罪名為偵辦方向，主動開啟偵辦程序，因為此次事件犯罪行為人對台灣民眾施用詐術，透過傳遞與事實不符的資訊，以高薪海外工作機會為誘餌，使台灣靑年陷於錯誤，自行搭機前往柬埔寨，已然成立《刑法》第297條圖利以詐術使人出國罪。

待求職的台灣民眾抵達後，即遭犯罪組織囚禁，並遭犯罪組織為人口販售，已構成《刑法》第296條之1第1項買賣人口罪，更有甚者，部分台灣民眾有遭人為強制性交及摘取器官之嚴重結果，更已構成《刑法》第296條之1第2項買賣人口為性交罪及《人口販運防制法》第34條器官摘取罪。是以，檢調機關自應趕緊依上列相關罪名為偵辦方向，主動開啟偵辦程序，就詐騙訊息的源頭進行犯罪事實的偵蒐，有效打擊犯罪，速審終結、從重量刑，藉以嚇阻犯罪。

另外，政府及民眾也應共同積極努力，從以下五方向著手，藉以達到預防效果：

1. 加強前階段避免受騙的可能：該部分由檢警調機關就詐騙訊息的源頭進行積極蒐證、偵辦。

2.民眾於接受工作機前，對於海外高薪工作機會是否為真？應先透過「全國商工行政服務入口網」，進入「公司／商業／工廠登記資料」查詢徵才公司的商業登記資料，並透過公司的實收資本額、網路查詢，並實地走訪公司登記所在地是否確有實體辦公處等方式，判斷該公司是否為空殼公司。

3.應徵工作的面試過程中，可以主動向面試者詢問工作詳細內容，並於錄取工作後，向錄取人資要求開啟視訊通話，介紹辦公室的詳細環境及所在位置，並與前述查詢所得的公司登記資料進行相互比對。若面試者僅以抽象、空泛的言詞形容工作內容，並強調薪資待遇優厚；或是錄取人資以任何理由拒絕開啟視訊通話，僅願意以口頭方式描述工作環境及所在地，則須小心該等工作機會極有可能為假。

4.台灣民眾應建立正確的求職觀念，每樣工作的勞動報酬都有一定的市場行情，不同於市場行情的勞動報酬，必定是因為自己有特殊專長與能力。想得高薪，一定要好好努力，累積工作經驗與實力，才可能獲得高薪。「天下沒有白吃的午餐」，如能建立此一正確觀念，就比較不會受詐騙集團利用自己的貪念作祟而受騙、受害。

5.政府應努力拚經濟，改善台灣的工作環境、提高薪資條件及增加就業機會，罔顧公門好修行的福國利民職責。

台灣是美麗的寶島，人民勤奮、善良，諸多國人遭詐騙淪落到異邦受苦，著實令人痛心，希望政府與全民攜手合作，為台灣這塊土地務實地打拚，恢復既有的美麗。

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