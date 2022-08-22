香港「辣妹蛇頭」被逮！社團狂發文「騙豬仔去緬甸」底薪喊到40萬

▲女蛇頭以「Ci Ci」的網名誘騙網友。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方近日逮捕多名涉嫌「賣豬仔」的蛇頭，並揭露了部分犯罪手法，其中一名外型亮麗的27歲女子專門在網路上發文，以「包吃包住包機票」及底薪10萬元人民幣（約44萬元新台幣）等優渥條件，誘騙網友到泰國、緬甸等地工作，但多數網友一下飛機就被送到詐騙園區工作，不配合就遭到毒打、虐待，連護照也被扣押，逃跑都非常困難。

根據港媒報導，該名27歲女子姓岑，網路上的暱稱為「CiCi」，主要利用臉書來誘騙網友，過去兩個月以來，她多次在找工作相關的社團發文，包含「搵工！招聘！各種全職兼職及即日出糧」「香港快錢兼職即日出糧專區」等社團都可以見到她的身影。

CiCi在貼文中招募18歲至35歲的網友至泰國、緬甸等地，擔任網路銷售人員，還包吃包住包機票，只要能用電腦打字、懂英文及中文就可以勝任，且底薪高達10萬元人民幣，另外還有佣金。

香港警方此次共逮捕5人，疑似為同一個人蛇集團，主要幹部為一名23歲的大專生，他與另一名成員招攬了多名下屬，在網路上大量發文誘騙網友至東南亞工作，但其實是進行「賣豬仔」的生意，將這些網友賣到詐騙園區，逼迫進行詐騙工作。

香港警方表示，已接獲37件求助案，其中14人安全並自由，11人已經回到香港，3人自願留在當地，23人疑似遭囚禁在柬埔寨、緬甸、寮國等地。

▼「Ci Ci」發出的招人貼文，明顯就有詐。（圖／翻攝臉書）

