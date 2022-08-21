台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

▲台中購物節秀創意首獎出爐，市長盧秀燕與代言人林美秀一起頒獎給得主。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選決賽今（21）日於市民廣場熱鬧登場， 10強優選者為爭奪首獎20萬元台中購物金，最終冠軍由創作台中購物節主題曲的作者吳昱霆奪得，由台中市長盧秀燕和台中購物節代言人林美秀一起頒獎，台中市長盧秀燕得知吳昱霆要將20萬元購物金當「結婚本」，公開鼓勵求婚，成功取得女友同意。

盧秀燕也提到，去年台中購物節登錄消費總金額為全國第一，突破291億元，活動聲量同樣也傲視全國，今年的台中購物節當然好還要更好，所以市府團隊創新舉辦「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，邀請全國民眾為台中購物節秀出好點子，短短19天的報名時間就募集493件提案，今日聽到首獎創作主題曲，非常好聽、很有行銷力，可傳達購物節精神！

▲盧秀燕也感謝評審評選出前10強提案，10強優選者每人都可獲得10萬元台中購物金。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕也特別感謝評審團辛苦評選出前10強提案，10強優選者每人都可獲得10萬元台中購物金，今日決賽第1名可加碼獲得10萬元台中購物金，也就是首獎有20萬元台中購物金。

首獎得主吳昱霆表示，從小成長於台中，很喜歡台中，有著宜人的天氣、諸多建設、美食，更有許多購物的好地方，因此透過這次等你來秀的創意提案，替台中創作一首主題曲，希望透過傳唱，推廣台中購物節。今年代言人林美秀則說，她來自宜蘭羅東、住在台北，但很喜歡台中這個城市，喜歡台中的好買、好逛，因此經營的水餃店也選擇落腳台中。

經發局長張峯源指出，「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選的總獎金有110萬元台中購物金，參賽年齡層也分布相當廣，年齡最長為69歲，最小為11歲，當中不乏有一家人組隊報名。