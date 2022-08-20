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國漫館留台中生變！盧秀燕：已獲文化部支持　蔡其昌：爭取時間另尋地點

▲台中國際動漫博覽會今開展，盧市長邀民從台中驛出發旅行、冒險。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中國際動漫博覽會今開展，市長盧秀燕邀民眾從台中驛出發旅行、冒險。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

2022台中國際動漫博覽會自今（20）日起至8月28日在台中驛（台中舊火車站）盛大開展。台中市長盧秀燕今出席開幕式時被問到關於國家漫畫博物館傳出要遷到台南問題，盧秀燕表示，已獲文化部後支持，選擇帝國糖廠等地點，但近期文化部所擬方案被行政院退回，呼籲行政院長蘇貞昌能尊重文化部。

而民進黨台中市長候選人蔡其昌也表示，已向中央爭取再給台中市幾個月的時間，擔任市長後會積極尋找適當地點，將動漫博物館留在台中。

▲台中國際動漫博覽會今開展，盧市長邀民從台中驛出發旅行、冒險。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中國際動漫博覽會以「旅人．漫誌 二次元的奇幻冒險」為主題。

2022台中國際動漫博覽會以「旅人．漫誌 二次元的奇幻冒險」為主題，精選國內外多部旅行、冒險主題作品，陳列百餘本榮獲金漫獎及其他國內外大獎的台漫作品。

▲台中國際動漫博覽會今開展，盧市長邀民從台中驛出發旅行、冒險。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕表示，為促成國家漫畫博物館落腳台中，先前提供多處地點供文化部選址設置，她也主動北上與文化部長李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中的態度，因此才有文化部決議續留台中，文化部後來確定選擇「帝國糖廠」、「新民街倉庫群」兩址，市府也積極提供相關行政協助、無條件配合，但近期文化部所擬方案被行政院退回，她呼籲院長蘇貞昌能尊重自己閣員、尊重文化部，讓國漫館能續留台中。

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌前往向上市場掃街拜票。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌前往向上市場掃街拜票，提到國漫館議題。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

對手、民進黨市長候選人蔡其昌今天前往向上市場掃街拜票時則說，當年因為水湳基地設施不符合動漫博物館的需求規格，中央考慮移址，他與民進黨台中多位立法委員，共同向中央爭取預算繼續留在台中，獲得中央同意，但要求中市府必須儘速提出場地替代方案。

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌前往向上市場掃街拜票。（圖／記者游瓊華翻攝）

蔡其昌批評，多年過去，台中市政府不積極、行政怠惰，才導致近期中央再度提出動漫博物館移址的情況產生，日前又再度親自跟蘇院長拜會請託，再給台中市幾個月的時間，如果未來這段時間市政府還是不作為，我擔任市長後，會很積極的找到適當的地點，將動漫博物館留在台中，讓動漫產業在台中萌芽生根，讓充滿創意的台中能發展為動漫之都，這個建設對於台中非常重要。

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