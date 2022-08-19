盧秀燕首波競選看板出爐！　主打女力「守護台中我堅持」

▲盧秀燕首波競選看板出爐。（圖／台中市國民黨黨部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

2022選舉逐漸進入升溫期，台中市長盧秀燕17日獲得國民黨中常會正式提名，昨日與台中市34位議員候選人舉行聯合提名記者會，國民黨喊出「盧秀燕市長連任，議會席次過半」的目標，盧秀燕首波競選看板也在今（19）日正式掛上，主打「守護台中我堅持」傳達盧秀燕一貫的「溫柔堅定力」。

盧秀燕第一波競選連任看板「守護台中，我堅持」，未來將在全台中市29區可看見，板上盧秀燕一身全白休閒帽Ｔ，一抹溫暖的微笑搭配右手握拳對抗姿勢，「女力」崛起的精神，暗喻以柔克剛不畏戰，在「藍營一姐」盧秀燕身上發揮得淋漓盡致。

盧秀燕這次標語「守護台中」採用粉色調，象徵溫柔堅定、貼近民心，以「媽媽市長」守護民眾的形象，如同盧秀燕在提名記者會上，誓言未來四年會繼續以母親角色守護台中。而看板下方三個大字「我堅持」，霸氣揮毫筆墨，象徵盧秀燕不為紛擾所撼動，堅持走對的路、堅持做好每件小事，才能成就大事。

過去三年多，盧秀燕帶領市府團隊歷經了多個危機考驗，如2020台灣燈會「一邊防疫一邊辦出讓人稱讚的台灣燈會」、疫情爆發初期協助中央安置返台的台商、貫通大智路、力推台中國際會展中心及綠美圖開工並上梁等。推動這麼多建設，還能逐年改善台中市府財政，到多項防疫措施用心守護市民，盧秀燕口中的「守護台中」背後是以實質的成績與政績支撐。