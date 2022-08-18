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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戰鬥藍就定位！　不敗女王盧秀燕整合紅黑兩派齊亮相

▲戰鬥藍就定位！不敗女王盧秀燕整合紅黑兩派齊亮相。（圖／記者游瓊華攝）

▲戰鬥藍就定位！不敗女王盧秀燕整合紅黑兩派齊亮相。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

2022九合一選舉倒數最後100天，力拼連任的台中市長盧秀燕目前各家民調都大贏對手、民進黨參選人蔡其昌，但盧秀燕仍不敢輕敵，今天國民黨中央黨部舉行聯合提名記者會，盧秀燕率34位黨籍市議員參選人齊亮相，包括市區議員以及紅、黑派議員也都入列，戰鬥藍態勢就定位。媒體詢問藍軍是否已經整合完成？盧秀燕回答，「台中沒有整合問題，因為我們一向團結！」

今天除了人在國外的立委江啟臣未到場，包括議長張清照、副議長顏莉敏、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪等34名國民黨提名議員候選人合體亮相，立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒也到場參與，前市長胡志強也快閃現身支持。

▲戰鬥藍就定位！不敗女王盧秀燕整合紅黑兩派齊亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國民黨主席朱立倫也到場，展現團結氣勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

2018市長選舉時，盧秀燕成功整合派系被視為勝選密碼，當時盧秀燕邀請江啟臣擔任競選總部主委、顏寬恒任總幹事，3人組成鐵三角，媒體問到此「勝利組合」是否在2022重現？

盧秀燕表示，她是現任市長，昨天被提名，必須善盡服務市民城市治理責任，市政最優先，市民就是頭家。不過選務工作也不會偏廢，要以市民為主；這不是只有盧秀燕的選舉，這是市民的選舉，希望大家一起參與，也強調選舉團隊會在原有基礎上，擴大輔選團隊、擴大邀請。

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