台中空品優化近美國標準　盧秀燕：讓市民呼吸好空氣

▲超日趕美！台中空品優化近美國標準，台中市長盧秀燕承諾，要讓市民呼吸好空氣。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

改善空污是台中市長盧秀燕政策之一，盧秀燕今天主持空品會議表示，根據中央環保署監測站最新數據，截至今年8月18日止，台中市PM2.5平均值為每立方公尺12.8微克，不只符合台灣及日本國家標準15微克以下，更接近美國國家標準12微克，再創新紀錄，但空品尚未完全整治完成，台中還有幾天空污日，市府團隊會繼續努力，讓市民呼吸好空氣。

▲盧秀燕今天召開空品會議。（圖／市府提供）



盧秀燕指出，她上任前，台中市PM2.5年均值約21.3微克，上任後致力改善空污，截至今年6月，台中市PM2.5平均濃度為14.1微克，國家標準為15微克，台中市有史以來第一次達到標準，更成為中南部地區第一個符合空品標準的縣市，希望各局處審視相關業務持續努力，展現改善空污的決心。

環保局說明，台中市今年上半年（含年初空汙季期間）PM2.5下降到僅14.1微克，創下歷史新低，7月份台中市PM2.5平均濃度為13.2微克，較去年同期18.4微克改善5.2微克，歷年最佳，更低於全國測站平均13.7微克，市府下半年將持續執行並強化「藍天白雲行動計畫」，守護空氣品質，讓台中空污減量，守護市民健康。

環保局長陳宏益指出，以歷年數據分析，每年上半年都是當年度空品較差的時期，然而今年上半年台中市首度達成國家空氣品質標準，兩個月後又將進入空污季，市府已做好準備，力拚年底符合國家空氣品質標準15微克，讓市民呼吸好空氣。