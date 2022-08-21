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3.5公尺巨鱷拖泳客浮屍游運河！　最新下場曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥塔毛利帕斯州坦皮科市（Tampico，Tamaulipas）一處公園，日前被民眾發現一隻鱷魚叼著下半身全裸的浮屍在水中悠游，嚇壞現場群眾。最新情況指出，這隻長達3.5公尺的鱷魚已被捕獲，轉移當地的環境部門管理。

▲▼墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）一處公園驚見鱷魚拖著浮屍游過。（圖／翻攝自twitter／@neekocidio）

▲25歲男性浮屍被鱷魚叼著走。（圖／翻攝自twitter／@neekocidio）

「infobae」報導，事件發生於18日上午8點30分，設有「鱷魚出沒」警語的運河中，一隻3.5公尺長的鱷魚被人發現咬著一名男性的手臂，拖著下半身全裸的浮屍游過。

據了解，浮屍身分為25歲男性，不理會警語跳入公園開放水域中游泳後喪命。男子並未攜帶任何證件，全身只有一件黑色短袖襯衫。

▲▼鱷魚已被捕獲。（圖／翻攝推特）

▲鱷魚已被捕獲。（圖／翻攝推特）

最新報導指出，警消已成功攔堵並捕獲巨鱷，也將男子遺體打撈上岸。經過X光檢測，鱷魚並沒有吃下男子身體任何部位，目前已被轉移到當地環境管理部門處置，暫時安置在動物園內，未來繼續由園方管理或是安樂死，目前尚未決定。

塔毛利帕斯州今年已發生5人遭鱷魚攻擊身亡，大部分是在開放水域洗澡或洗衣服的街友。

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