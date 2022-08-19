慘被鱷魚「咬掉半張臉」！消防員死鬥甩開巨鱷下巴　削右側頭骨續命

▲34歲的消防員拉維德曾經是美國空軍傘兵。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者羅翊宬／綜合報導

美國佛羅里達州一名34歲的消防員拉維德（Juan Carlos La Verde）為公司拍攝野外活動競賽影像，當他在坦帕（Tampa）一座湖中游泳時，竟然慘遭12英尺（約3.65公尺）長的大型鱷魚襲擊，儘管被鱷魚咬去右半邊的頭骨，在送往醫院後接受6的多小時的手術後仍能幸運生還，空拍機影像見證了這段恐怖遭遇。

根據《每日郵報》，拉維德今年8月3日前往佛羅里達州坦帕的托諾托隡薩湖（Lake Thonotosassa），為他的戶外冒險公司DefeatX組織一場包括鐵人三項、騎自行車、游泳在內的多種戶外比賽，為癌症研究慈善機構籌措資金，正當他透過無人機位即將而來的比賽拍攝影片時，突然他在湖中慘遭12英尺長的鱷魚襲擊。

▲無人空拍機拍下拉維德與鱷魚搏鬥的驚險畫面。（圖／翻攝自YouTube）

拉維德事後在第一次採訪中透露，當他在湖中游泳時，感覺到的只有鱷魚的鱗片和牙齒，於是他本能地進行反擊，「當我感覺到鱷魚的牙齒，我立刻試圖打開鱷魚的嘴巴。當我打開它時，深知要馬是我把它嘴巴打開、要馬是牠把我打開，鱷魚和我一樣困惑，最後牠鬆手了。」

拉維德強行將鱷魚的下巴從他的頭部、胸部扯下來後游回碼頭，最後在被一名好心人開心送醫之前，他曾主動自行撥打911。

▲拉維德送醫接受6個小時手術，移除部份頭骨。（圖／翻攝自FB@Christine LE）

拉維德的家人在網站GoFundMe透露，拉維德先前曾經是美國空軍傘兵，在被鱷魚襲擊後，他送往醫院接受了整整6個多小時的手術，修復頭骨、顏面的損傷，同時從大腦中移除部份頭骨。

拉維德在被鱷魚襲擊後，不僅頭部、臉部受傷，還包括了腦部穿孔，在接下來數周內他的下巴將幾乎保持封閉狀態。原本預計12日出院的拉維德，在幾天過後再度因為撞到頭部而暈厥住院，未來還必須動手術。

拉維德對於該隻鱷魚表達強烈憤怒，因為鱷魚的突襲導致他為公司拍攝教學宣傳影片的計畫被迫改變。

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