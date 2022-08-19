她滑SUP撞見「3m巨鱷」撕咬同伴！20秒活吞影片曝光　拉出水面狂甩

▲她滑SUP撞見3公尺巨鱷撕咬同伴。（圖／翻攝自Facebook／Alligators of Florida）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名女子日前到一處公園玩SUP立式划槳，結果竟然目擊一隻長約11英尺（約3公尺）的鱷魚，正在撕咬另一隻體型較小的鱷魚，她立刻拿起手機錄下，畫面相當驚人。

根據《每日郵報》報導，來自佛州的譚米（Tammy Shaw）4日到州立銀泉公園（Silver Springs State Park）滑SUP，結果滑到一半就看到河面上有一隻體型巨大的鱷魚，目測至少有11英尺，牠緩緩地浮出水面，口中竟然咬著另一隻體型約5英尺（約1.5公尺）的鱷魚，讓譚米嚇一大跳，立刻原地停留並拿起手機錄影。

譚米說，大鱷魚浮出水面後立刻咬著小鱷魚狂甩，最後將牠撕成碎片吃掉，「雖然情況很緊張，但能親眼目睹真的很酷。」後來她將這段影片po到臉書社團，許多網友紛紛留言表示，「你也太大膽了吧」、「居然不怕鱷魚把船翻掉，你真的是勇敢」、「完全是歷史性的一幕」。譚米也解釋，她錄完影片後就立刻上岸離開現場，只敢在遠處觀看。

教育網站「動物俱樂部」（Animal Club）指出，鱷魚之間同類相食的狀況並不罕見，尤其在體型大跟體型小的鱷魚之間，為了生存大概有6％至7％的小鱷魚會被同類當作食物吃掉。短吻鱷算是佛羅里達州的「特產」，許多河流都能看見蹤跡，銀泉公園還有推出玻璃船，讓遊客可以清楚看到鱷魚在水中活動。

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