公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

Tw death by animal

Man drowned by crocodile in

Laguna del Carpintero, Tampico, México pic.twitter.com/TkxewkTiV9 — teté (@neekocidio) August 18, 2022

記者林彥臣／綜合報導

墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）坦皮科市（Tampico）一處公園18日被當地民眾發現，鱷魚拖著一具浮屍，從公園內的運河游過，這個畫面被許多目擊者拍下之後在網路上瘋傳。

根據《infobae》報導，當局表示，事件發生於當天早上8:30左右，一名未確定身分的男子在公園的開放水域中游泳，儘管該地區有設立警語，表明水中存在鱷魚所帶來的風險。

▲墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）一處公園驚見鱷魚拖著浮屍游過。（圖／翻攝自twitter／@neekocidio）



幾分鐘後，幾名目擊者就在運河中，發現鱷魚帶著浮屍游過去，隨後相關影片就在網路上瘋傳。

警消部門接獲通報後，大約經過1個小時搜索到一名年約25歲男子的遺體，受害者沒有攜帶身份證件，只穿著一件黑色襯衫。

今年到目前為止，塔毛利帕斯州（Tamaulipas）已經有5人遭到鱷魚身亡，其中大部是在開放水域洗澡或洗衣服的街友。

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