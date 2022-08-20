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不再拯救「豬仔」！他曝心寒內幕：回來的是詐騙集團的線人

▲▼過去曾多次拯救「豬仔」的黃家業如今宣布放棄救援工作，金盆洗手。（圖／翻攝自Facebook）

▲過去曾多次拯救「豬仔」的黃家業，如今卻宣布將放棄救援工作，金盆洗手。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨詐騙案風波延燒，不過，大馬此前曾多次協助拯救「豬仔」的黃家業，早前卻宣布「金盆洗手」，還透露不少「豬仔」如今已「黑化」、被「洗腦」，而現在拯救「豬仔」的工作也越來越困難，因為有網紅將贖金炒得很高，而且不少被救回來的「豬仔」其實是詐騙集團的線人，他們之所以回國，是為了幫助人蛇打探政府的救援方式。

據《星洲日報》報導，黃家業是大馬檳州的前進黨主席，過去曾多次參與拯救「豬仔」的工作，曾協助至少46名大馬「豬仔」返國。然而，黃家業卻在上個月的某次記者會宣布，他今後將「金盆洗手」，退出拯救「豬仔」的工作，因為這項工作實在是太吃力不討好了。

他表示，他接觸的90多個「豬仔」，有不少人早已「黑化」、被「洗腦」，有些人即使他願意幫忙，也寧可留在當地詐騙、不願回家，讓他感到十分心寒，「這90人中只有46個是願意回來的，但這些人回來後，我也沒辦法見到每一個人，我至今也只見過其中的17人」。

黃家業指出，他目前已自掏腰包，花費馬幣18萬令吉（約新台幣121萬元）來拯救「豬仔」；一開始，這筆贖金只要馬幣1萬令吉（約新台幣6.73萬元），不過自從某位網紅將贖金價格「炒高」後，現在要贖人回來的價格已越來越高。

報導稱，黃家業最後一名救出的「豬仔」秦偉豪，贖金高達馬幣5萬令吉（約新台幣3.3萬元），而黃家業為他代付了其中的1萬塊，但黃家業並未透露這名網紅的身份，也未說明該網紅是如何操作的。

黃家業還痛心表示，有些被救回國的「豬仔」其實是詐騙集團的線人，他們是為了要幫助詐騙集團了解政府救人的手法，才願意被救回來；當他們在了解整個拯救過程後，就會替詐騙集團想出應對方式，導致後續的拯救工作更難以展開。

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