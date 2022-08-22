不用去柬埔寨啦！學生打工採收文旦　一個暑假爽賺8萬

▲▼今年文旦早熟加上少了大陸的銷路，鶴岡文旦一台斤價格只有8到9元，相較以往一台斤14到16元幾乎腰斬。（圖／記者柯政誟攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗的鶴岡文旦全台聞名，今年因採收期太接近中秋節，必須提早採收才有較充裕銷售期，有不少高中生相約來果園打工賺取零花錢，以一天工資平均1300元，一個暑假也可以有7～8萬的進帳。打工學生表示，其實根本不用冒著人生地不熟與生命危險，遠赴柬埔寨打工。

打工學生在柚子園忙打工學生在柚子園忙裡忙外，將裝滿整車的柚子運到倉庫，也有學生爬上柚子樹上摘下新鮮的柚子，也有學生各聚角落幫忙篩檢大小分類，忙得不亦樂乎。

有學生表示，台灣還是有很多工作機會，看你願不願意做，賺錢當然辛苦，但至少比到柬埔寨冒險好。

▲文旦採收後須經清潔再做篩檢、大小分級才能裝箱銷售。

據學生說，鶴岡文旦的採收工，一天就能賺1300元、爬樹一天1400元；另外提重物的粗工1700元，算算一個暑假也可以賺到7～8萬元，在國內又安全。

對於大陸禁止我國的文旦輸入會不會受到影響？瑞穗農會總幹事黄盛皇：「也剛好因為今年的減產啦，所以衝擊的話並不會像想像中的這麼大。」

▲瑞穗鶴岡文旦內質細嫩甜美多汁，是民眾每年中秋節爭相搶購的應時水果。

不過也有農友表示，大陸禁止我們文旦對我們還是有蠻大的影響，希望政府能研商對策因應，也需要民眾消費多多幫忙。

今年文旦早熟加上少了大陸的銷路，鶴岡文旦一台斤價格只有8到9元，相較以往一台斤14到16元幾乎腰斬，不過此前農委會表示一定設法幫農友找通路，不會讓農民的辛苦白費。