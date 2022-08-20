300台人淪豬仔！柬埔寨內政部長：已逮數名人蛇嫌犯　清查受害者中

▲柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台灣政府宣布有300多名台人被誘騙到柬埔寨後，柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）19日在跨部會議中表示，西港警方已經清查了轄區內的酒店、賭場內的外籍人士，並拘捕了幾名涉嫌人口販運的嫌犯，部分受害者也接受警方保護中，並強調會持續針對滯柬外籍人士進行清查。

根據《華盛頓郵報》報導，韶肯19日在跨部會議中指出，政府部門正針對所有住在柬埔寨的外籍人士進行檢查，尤其是可能遭人蛇集團拐賣的外籍人士，其中干丹（Kandal）與西港所在的施亞努省（Preah Sihanoukville）警方，已經在18日清查了轄區內的酒店、出租物業，以及在賭場工作的外籍人士身分，結果逮捕了數名涉嫌人口販運的嫌犯，多名受害者也在警方的保護當中。

韶肯表示，警方仍在試圖調查這些受害者的證詞是否屬實，這些人告訴警方，他們是被「高薪合法」工作吸引來柬埔寨，結果抵達後卻被迫從事非法工作。柬埔寨警察局副局長柴納瑞斯（Chhay Sinarith）表示，近年來柬埔寨當局發現了許多誘騙非法勞工的人蛇集團，並已逮捕數百名來自中國和台灣的涉案人員，其中大部分嫌犯來自中國，他們在柬埔寨設立基地，專門從事網路詐騙。

柬埔寨《金邊郵報》指出，柬埔寨反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）在會議中表示，在2022上半年，警方已經調查和打擊了74件人口拐賣和性剝削案件，目前已有83名嫌犯移送法院．其中包含7名未成年罪犯；在此波調查中，有4個國家共12名外籍人士涉案，警方也解救了156名受害者，其中有106位是女性。