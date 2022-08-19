不止柬埔寨！去這2國打工也是騙　地方惡勢力強大「政府也難救人」

▲除了柬埔寨外，馬來西亞也有不少人被騙到寮國當「豬仔」。圖為馬來西亞大使館成功救出的受害者。（圖／翻攝自馬來西亞駐寮國大使館網站）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨詐騙案持續延燒，就連中國、馬來西亞等國也頻頻傳出有民眾落入陷阱的事件。馬來西亞駐寮國大使館警告，除了柬埔寨之外，金三角國家如緬甸和寮國也是「賣豬仔」活動的重災區，而且由於當地的「地頭蛇」惡勢力強大，政府要救人也非常困難，提醒人們切勿再被高薪誘惑，落入詐騙集團的圈套。

據《星洲日報》報導，大馬駐寮國大使館公使銜參贊拉菲卡哈祖拉（Rafiqa Hazura Md Ridzuan）受訪時指出，使館自去年起就不斷接獲有馬來西亞人被騙到寮國的求救電話，而使館這段時間也積極展開救援行動，追蹤陷入打工騙局的大馬人，同時為受騙者奔波。

▲拉菲卡哈祖拉警告，除了柬埔寨之外，緬甸和寮國也是「賣豬仔」重災區。（圖／翻攝自馬來西亞駐寮國大使館網站）

她表示，截至目前為止，使館已接獲超過60宗求助案件，但政府去年僅救出了13名受害者，今年截至8月則已救出16人，至今仍有37名大馬人受困當地，「這些受害者年齡通常介於15至39歲，他們多數入世未深，或是想追求高薪的工作，結果卻被騙到異鄉行騙」。

拉菲卡哈祖拉也透露，寮國大部分的詐騙集團都聚集在金三角經濟特區，他們的行騙手法與柬埔寨的打工騙局如出一轍，同樣使用Facebook、Instagram等社交軟體發布招聘啟事，而受騙者則會被賣到經濟特區當「豬仔」。

由於金三角的經濟特區是由中國黑幫所控制，因此寮國的執法單位難以進入相關區域，救人更是難如登天，「99%被騙到這裡打工的受害者都是非法入境的人士，因此我們在救人前要先花很長時間談判」。