李顯龍：台海緊張升級令人擔憂　新加坡人要做好心理準備

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）21日晚間表示，隨著美中關係惡化、俄羅斯入侵烏克蘭，亞太地區的安全也連帶受到影響，近期令人擔憂的是圍繞台灣的緊張局勢急遽升級，呼籲新加坡人要「現實一點」，做好應對區域穩定遭到破壞的準備。

新加坡《海峽時報》報導，李顯龍是在新加坡國慶群眾大會（National Day Rally）發表演說，談及全球安全現況，且美中關係正在惡化。他警告，美中兩大強國在許多議題上都存在分歧，包括對立的意識形態與政府體制、中國在世界上的影響力越來越大，以及貿易爭端、網路間諜、南海、香港等多個具體問題。

李顯龍指出，近期最令人擔憂的是圍繞台灣的緊張局勢急遽升級。

他說，美中需要在許多緊迫的全球議題上合作，包括氣候變遷、流行病等，「但兩國緊張的關係幾乎讓這些合作變得不可能，這對世界來說是個壞消息……我們都必須希望沒有誤判或意外，因為這會讓事情迅速變得更糟。」

李顯龍表示，俄烏衝突對全球、新加坡也有深遠的影響，因為此次入侵違反《聯合國憲章》、主權領土完整的基本原則，這對新加坡來說特別重要，因為新加坡的存在與安全仰賴堅守這些原則的國家。此外，烏克蘭戰爭也衝擊到亞太地區安全，影響本就緊張的美中關係、美中在亞洲的夥伴關係複雜化。

李顯龍指出，新加坡人要預想亞太地區會出現更多地緣政治紛爭，「我們的地區長期享有和平，很難想像情況會有所不同，但看看歐洲的情況是如何惡化、是多麼突然迅速，你能保證我們的地區不會出現那樣的情況嗎？所以我們必須現實一點，必須在心理上做好準備。」

至於新加坡如何應對這些外部危險，李顯龍指出，新加坡必須堅定地堅持國際法基本原則，與其他國家合作維護以規則為基礎的秩序，這可透過聯合國發言來實現，相反地，長期來說，保持沉默將會對新加坡造成損害。

他也說，新加坡有必要認真面對國民服役，保持國家武裝部隊的強大與可信，「如果我們不自我防衛，沒有人會替我們保衛自己。」