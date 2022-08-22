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家教狼師要小5童「脫光上課」　兒忍2年：可以不要給這個老師教嗎

▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay） 

▲小五男童補家教2年，被狼師要求全身脫光上課。（示意圖與本文無關／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞一名家教老師日前被一名小五男童揭露，過去2年來利用一對一教學方式，要求男童「全身脫光光」上課，還對男童上下其手。事件曝光後更揭露該名老師竟然是一名慣犯，早在2021年4月就被揭發，趁家教時性騷擾一名8歲男童。

馬媒《中國報》報導，一名不願具名的48歲單親媽媽透露，該名23歲的家教7月因提出更換補習地點的要求，當她在協調轉移補習班的時候，赫然聽到沉默寡言的兒子吐露一句，「可以不要這個補習老師教嗎？他要我脫衣服、脫褲子上課。」

媽媽表示聽兒子這麼一說相當震驚，才回想起這段日子兒子的行為變得有些反常，讓她感到相當恐怖。她說兒子話少，對方趁機不斷得逞，要不是要換地方補習，不然至今都還會被蒙在鼓裡。

媽媽找該名家教理論，也於本月16日報警，但據她所知，該名家教在被警方逮捕扣留3天後，已由律師保釋。該名狼師則回應，目前已交由律師處理，不方便置評。

該名家教似乎只對男童有興趣，在幫其他女學生上課時時一切正常，不過在幫人家教的2年內，他已更換3次地址。

「2年的非禮已經讓我兒子有嚴重的心理陰影」，單親媽媽控訴，兒子才小五就已經得做心理輔導，經歷的事件讓她非常痛心，「我身為一名單親媽媽，養大孩子不是容易的事，我只想要我孩子能夠快樂長大，而不是給這個壞人非禮。」她希望不要再有下一個受害者，也希望該名補教狼師能夠接受法律制裁。

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