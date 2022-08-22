5台人受困柬埔寨獲救「深夜返國」！刑事局統計已成功救援72人

記者張君豪、莊智勝／台北報導

柬埔寨詐騙集團人蛇案頻傳，不少台人被高薪徵才廣告拐騙赴柬，隨即遭詐團沒收護照軟禁、虐打。刑事局會同全台警力全力救援困柬國人，21日晚間再從柬埔寨西港詐騙園區就出3女2男，截至21日，警方已救援受騙國人返台達72人、偵破人口販運案5件，逮捕75人，31人裁定羈押。

刑事局表示，21日成功自柬埔寨救出5名國人，該案線索是由民進黨籍原住民立委伍麗華接獲陳情後，協調展開跨部會專案會議，經召集外交部、僑委會、內政部警政署、移民署組成聯合專案小組展開調查，5名國人在刑事局國際刑警科駐外聯絡官協辦緊急簽證從金邊搭機前往泰國曼谷，並在外交部駐泰代表處及泰國機場觀光警察局協助下，於21日晚搭乘華航CI836班機在22時30分返抵桃園機場。





▲5名國人獲救後於21日深夜返抵桃園機場。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局指出，由於該批5名遭人蛇集團販賣到柬埔寨西港拘禁的台灣人多屬於屏東縣偏鄉原住民身分，刑事局國際刑警科會同屏東縣警察局刑警大隊、航警局待5人入關後完成人別確認後進行「人口販運被害人鑑別分析」將依鑑別情況通報屏東縣府社政系統，並由屏東地檢署檢察官指揮屏東縣警局、屏東縣刑警大隊進行後續偵處工作。

據警方統計，截至21日止，在政府公私部門通力合作下，救援受困柬埔寨國人返台已達72人，另偵破人口販運案25件、逮捕75人，31人裁定羈押；此外，警政署航空警察局執行攔查勸阻勤務也小有成果，自7月迄今已成功勸阻29人出境赴柬。