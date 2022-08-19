洗完車衝分隔島飛對向車道　打錯檔又誤踩油門...2車「成聖筊」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓女子今（19）日上午在桃園區經國路某加油站洗車，洗完車準備離開時，不知何故突然直接衝過分隔島，再失控撞上對向直行轎車後翻覆，造成2輛轎車駕駛都受傷，桃園警方到場處理為2名女駕駛進行酒測均無酒駕情事，肇事的周女辯稱，疑似打錯檔再加上緊張誤踩油門才失控肇事，警方正調閱路口監視畫面釐清肇事原因。

▲桃園市周姓女子今（19）日上午在桃園區經國路某加油站洗完車後，疑似排錯檔，直衝過分隔島撞上對向直行轎車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市周姓女子今（19）日上午在桃園區經國路某加油站洗車，疑似排錯檔，衝過分隔島撞上對向直行轎車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天上午10時39分許，52歲周姓女子駕駛休旅車在桃園區經國路上某加油站洗車，洗完車準備離開時，突然失控往前直衝，越過分隔島後撞上對向直行轎車，因撞擊力道強勁休旅車當場翻覆，被波及的轎車也撞上分隔島。

▲桃園市周姓女子今日上午在桃園區經國路某加油站洗車，疑似排錯檔失控撞上對向直行轎車翻覆，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方據報後趕往現場處理，周姓女子與42歲郭姓女子均有輕微擦挫傷，員警為2女進行酒測，但均無酒精反應；肇事的周女辯稱，在加油站洗完車後，疑似誤排到前進檔，加上腳踩油門後高速衝出，才導致意外發生。後續肇事責任則由警方調查釐清。

【更多新聞】

►鄭運鵬自認正「擴大領先分數」 張善政：重要的是最後結果

►貨櫃車國1北上幼獅段突竄火苗 車頭全毀...駕駛急停路肩逃生

►秀寶貝光劍象徵傳承 鄭運鵬盼「桃園成秋葉原、機場變台場」