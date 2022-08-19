高醫候診間殺人藍批槍枝氾濫　綠酸迴旋鏢遭柯志恩轟：邏輯有問題

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄醫學院發生開槍殺人案件，引發藍綠口水戰！藍營第一時間出來批高雄槍枝氾濫，要市長陳其邁檢討，後來發現槍手來自新北，綠營馬上酸說，藍營回力鏢打到新北市長侯友宜，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（19）日表示，刑案發生當然是發生地政府要負責任，大諷綠營「邏輯有問題」。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）酸綠營邏輯不通。（圖／記者陳宏瑞攝）

高醫候診區17日發生歹徒開槍殺人案件，警方雖在4小時內就破案抓到嫌犯，卻意外引發藍綠的政治口水戰。

藍營第一時間跳出來，說陳其邁一直自豪高雄的刑案發生率改善全國第一，沒想到卻是子彈滿天飛，槍枝氾濫，要求陳其邁不要再做「暖男」，要做「勇男」。

▲柯志恩（中）到武廟市場拜票。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方破案後，查出朱姓槍手來自新北，案發前一天才專程南下犯案，綠營也馬上反擊，市議員邱俊憲在臉書發文，指柯志恩在槍擊案後，第一時間見獵心喜就自錄影片批評高雄的治安，以為抓到陳其邁市府團隊的把柄，警方4小時就快速破案，她不僅吝於給基層員警同仁鼓勵，更胡亂批評高雄槍枝氾濫。

邱俊憲抨擊，以為「撿到槍」的柯志恩，其實是暴露出對市政不了解，結果又是迴力鏢罵到國民黨自家人！今年六都槍擊案件數，第一名的新北市就高達9件，不僅是高雄的4.5倍，而且犯嫌更是從新北市攜帶1槍21顆子彈一路南下尋仇，最近坊間聽說侯友宜要到高雄幫柯志恩助選，請柯志恩提醒侯市長，新北治安敗壞、槍枝氾濫，侯友宜要不要負責任？

對此，柯志恩今（19）日到武廟市場拜票時指出，如果外國人來台灣犯罪，難道帳要算在外國警政單位上？「這是什麼邏輯？」治安事件發生在高雄，就是地方政府的責任，就是市長的責任，難不成要說新北的子彈飛到高雄來殺人，就要把罪怪在新北市長身上嗎？這邏輯完全錯亂。