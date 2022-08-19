抗疫成功！金正恩親自感謝　北韓士兵「整排哭爆」畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩宣布戰勝新冠病毒，解除了大部分的封鎖限制，並親自會見了防疫前線醫護人員，致詞感謝其抗疫功勞，讓現場軍醫人員情緒相當激動，許多人都流下感動的淚水，整排士兵幾乎都哭紅雙眼。

▲北韓士兵哭紅雙眼。（圖／朝鮮中央電視台）



根據《路透社》與《朝中社》報導，金正恩18日在首都平壤的「四·二五文化會館」中，親自會見了朝鮮人民軍軍醫部門全體人員，感謝這些軍醫在抗疫前線的英雄壯舉。金正恩表示，這些醫護人員在化解首都疫情危機中，付出了最大的努力，讚賞軍醫拚盡本份，「大力顯示我軍堅韌不拔的精神和百戰百勝的戰鬥力。」

▲金正恩接見防疫軍醫人員。（圖／路透）



報導指出，金正恩走上主席台時，全場軍醫高聲呼喊「萬歲！」而他致詞的時候，台下的士兵情緒也相當激動，許多人留下感動的淚水，整排士兵幾乎都哭紅雙眼，在金正恩結束致詞時，現場也爆出熱烈的歡呼聲。除此之外，金正恩還親自致電給表顯優異的前線人員。

北韓5月首度承認國內從4月底起爆發新冠疫情，時隔數月，金正恩10日在全國緊急防疫總結會議中宣布抗疫勝利，而從5月12日啟動的「最緊急防疫體系」也正式降級為「正常防疫體系」，同時放寬防疫限制，除了南北韓邊界區域外，民眾不再需要戴口罩。

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