秀寶貝光劍象徵傳承　鄭運鵬盼「桃園成秋葉原、機場變台場」

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（19）日上午進棚拍照，與市長鄭文燦在攝影機前比出愛心圖案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午進棚拍照，市長鄭文燦也陪同拍攝多組照片，鄭運鵬受訪時表示，黨中央上周徵召他參選以來，不少市民希望參選後能讓「桃園變成秋葉原、桃園機場變成台場」，顯見市民對過去自己的一些興趣和生活喜好有多期待，其中一把光劍是之前提供給蔡英文總統在星戰日使用的，今天特別借來，「表示我能傳承蔡英文主席交付任務，使命必達」。

鄭運鵬指出，上週五接受選對會徵召參選桃園市長，也是民進黨提名的最後一位直轄市長候選人，之前市議員也拍過定裝照，今天是用最快的速度，在一個週之內來完成定裝照。他強調，自從被徵召後，全台與多位桃園市民朋友都說，希望自己的參選能讓「桃園變成秋葉原，桃園機場變成台場」，顯見大家對過去我的一些興趣與生活喜好有多的期待，他們希望桃園變成一個適合生活、有嗜好、有特色的城市，所以今天準備很多道具給市議員，大家一起來合照。

其中比較特別的是光劍，這支光劍是由台灣享譽全球的光劍大師馬可多老師所做的，之前是提供總統在星戰日使用，今天特別借來，表示我傳承蔡英文主席交付的任務，使命必達，一定完成。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（19）日受訪時指出，參選是正面有政策的選舉，大家有心用正面方式選舉都值得期待與尊重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，對手張善政喊出青年政策，提出包括成立基金與協助青年貸款部分，與鄭文燦市長任內就有在做的，是否缺乏新梗？鄭運鵬認為：「我認為參選是正面有政策的選舉，即使有些政策與中央正在做的，或是鄭文燦市長在桃園的創見，他們要擴大也好、補貼要更多也好，我全部都贊成沒有關係，表示民進黨執政在中央與地方對青年的照顧都很好，我不認為這有任何抄襲模仿的嫌疑，只要大家有心用正面方式選舉，都是值得期待和尊敬的做法。」

鄭運鵬表示，自己比較不樂見的是像之前一樣打爛仗、抹黑與不尊重對手，來桃園後沒有一句好話，希望從自己的參選開始，桃園變得很正面、很政策，不管政策雷同度多高，都可以理解，我也完全願意做政策上的討論。

此外，對手認為好像在與第三任的鄭文燦市長拚選戰？鄭運鵬強調，對方說好像鄭市長在選第三任，這顯示桃園市民對鄭文燦市長兩任兩千八百天的政績很有感覺，對方怕挑戰的就是民進黨在桃園的好成績。鄭運鵬說：「我要向張院長（指張善政）說明，鄭文燦市長不會做第三任，但鄭市長可以在桃園做第三任與第四任，請張院長放心，桃園未來還是會有鄭市長，大家可以很順口說那個比較瘦的鄭市長又來了。

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