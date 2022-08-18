藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

▲國民黨籍立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷救出柬埔寨受困台人返國，卻與航警發生爭執，航警局晚間說明原由。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，盼能協助救援當地受詐台灣人，18日返抵國門，帶回一名19歲台灣被賣到柬埔寨當地的被害男子，沒想到剛下飛機就遇到航警局大陣仗，想把人直接帶走，讓吳斯懷痛批，「我還以為要抓逃犯」。

對此航警局18日晚間發表緊急聲明，警方基於該男家屬日前向屏東縣警察局東港分局報案求助協尋，航警編排勤務是為保護犯罪被害人安全，加上跨境人口販運案件追查上，必須瞭解被害人受騙經過、積極查處該起人口販運集團不法行為。

因此航警局局長鄭明忠才會率隊到登機門等候，航警局說明日前自泰國接返人口販運的8名被害人，也都是依此程序辦理。

警方指出，被害人入境也須配合CDC防疫規定、並根據被害人保護相關規定，警方必須防止被害人於入境檢疫時曝光，避免造成當事人及其家屬二度傷害。

當時與國民黨籍立委溝通，希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所、警方定會全力投入調查及防制，未料竟遭到立委阻撓，警方認定有妨害調查之嫌，深感遺憾，航警局聲明強調，該案會與屏東縣警局刑大、東港分局續行偵辦溯源。

該被害人在18日16時30分記者會後經家屬接往防疫旅館，航警認為編排警力，約談被害人是啟動國人急難救助、及人口販運被害人保護機制，希望能在源頭阻絕人蛇集團，掃蕩幕後幫派分子，與藍委爭執會持續溝通化解。



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