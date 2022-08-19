「台灣代購」也是柬埔寨詐騙　大馬女下機淪豬仔！友曝最後訊息

記者黃翊婷／綜合報導

柬埔寨詐騙案不僅台灣人上當，中國、馬來西亞等地也相繼傳出民眾受害。一名來自馬來西亞檳城的女網友向當地媒體透露，她的朋友（20多歲）在網路上看到「台灣代購」的工作，沒想到卻被帶到柬埔寨回不來，慘淪為「豬仔」，家人雖然已經報警，但至今仍沒有好消息，希望有人可以提供救援，也希望不要再有人受騙。

▲馬來西亞媒體報導，到台灣做代購也是詐騙。（圖／翻攝自Facebook／FTopNews新聞最前線）

根據《FTopNews新聞最前線》等馬來西亞媒體報導，爆料女網友聲稱，朋友8月在網路上看到一則招募訊息，工作內容是到台灣做代購，為期5天，朋友和另一名新加坡友人一起接下工作，15日飛往吉隆坡會合，再一起飛柬埔寨，然後在當地隔離3天，原本以為會在那邊轉機去台灣，沒想到對方推稱飛台灣的機票有問題，一抵達人就被帶去宿舍。

女網友透露，之後她就接到朋友的求救訊息，內容說她們確定被騙，現在應該是被囚禁在柬埔寨當「豬仔」，並被迫從事不法活動，事發至今，她只接到過朋友打來的一通電話，後來就聯繫不上人，「我和她的家人現在也不敢打電話過去。」

▲女網友的朋友被困在柬埔寨。圖為柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

女網友表示，詐騙集團以「台灣代購」的名義招人，並承諾給予超過3000馬來西亞令吉（約新台幣2萬元）的報酬，還包含機票、住宿，「我朋友相信對方，因為他們提供逼真的公司名稱、代購圖片和網址」，去到柬埔寨才發現還有其他人受害。

女網友後悔地說，朋友的確是看在錢的份上才會心動，沒想到卻是一場騙局，她也很後悔這麼晚才查對方提供的公司名稱和資料都是假的，不然一定會阻止朋友出國，現在朋友回不來，家人雖然已經報警，但目前仍沒有好消息，這才決定向媒體爆料，希望有人可以提供幫助，也希望不要再有人上當。

▼警察在機場舉牌提醒民眾小心海外高薪打工的詐騙陷阱。（資料照／記者沈繼昌翻攝）