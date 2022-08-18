詐騙集團「想幫員工減肥」！力邀減重團隊到柬埔寨　他回4字網笑翻

▲詐騙集團以「幫員工減肥」為由，誘騙減重團隊到柬埔寨。（示意圖／pexels）

記者閔文昱／綜合報導

柬埔寨詐騙再升級，開始鎖定職業團隊，企圖一次欺騙多人步入火坑。一名減重公司店長近日分享，有詐騙集團邀請他們團隊到柬埔寨協助公司員工減肥，並聲稱機票、住宿以及餐費都是全額提供，不過他一眼就識破話術，並以4字回擊，讓詐騙集團看了後只能腦羞怒罵「三字經」。

一名男網友在臉書社團「柬埔寨詐騙爆料大小事」分享對話截圖，只見詐騙集團表示，他們是一家位在柬埔寨的小公司，因為看到原PO公司在減重方面效果不俗，因此想邀請他們的教練團隊到柬埔寨協助公司員工減肥，並稱「主管希望整個團隊過來，包含機票、住宿、餐費也都可以全額提供。」

▲詐騙集團新手法曝光。（圖／翻攝自Facebook／柬埔寨詐騙爆料大小事，點圖可放大）

原PO回應，他們可以透過網路售服的方式，線上協助員工減重。不過對方仍堅持要整個團隊去一趟柬埔寨，並開始積極詢問時間和人數，想盡早安排機票跟住宿。對此，原PO只能繼續拖延，強調團隊有營養師、護理師、醫師、健身教練，以及體態管理教練，需要詢問大家的時間。

根據截圖，由於原PO表示他們的空檔只有「假日而已」，因此詐騙集團打算安排下周五的班機，並再次確認團隊人數。不料，原PO卻鬼打牆一般不斷重複「假日而已」，讓詐騙集團看了滿頭霧水，直到他最後解釋，「『假日而已』，請你用台語唸（音似：尬哩娘）」，對方才驚覺被耍，怒罵「三字經」。

原PO也在截圖上方寫下，「我知道我們團隊很厲害！但我們不幫詐騙集團減重！」貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「詐騙仔劇本還真多」、「連醫療業都騙？」、「每個行業都要小心了」、「營養師每天給你一頓飯，最近最流行的斷食，護理師抽血，健身教練和體態管理分別用拳幫你打出腹肌和電療，是這樣沒錯吧」。

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